Der für Handel und Werkstätten zuständige Verband ZDK geht auch insgesamt von steigenden Neuzulassungen in Deutschland aus. Erstmals seit 2019 könnte eine wichtige Marke wieder überschritten werden.

neu zugelassen werden. Der für Autohandel und Werkstätten zuständige Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe geht von 1,01 Millionen neuen Elektrofahrzeugen aus, wie aus seiner Jahresprognose hervorgeht, die der dpa vorab vorlag.

Das wäre ein weiterer deutlicher Anstieg im Vergleich zum laufenden Jahr. Von Januar bis Oktober 2026 hat das Kraftfahrt-Bundesamt rund 698.000 neue reine Stromer gezählt. Für das Gesamtjahr erwartet der ZDK rund 840.000. Auch für den Automarkt insgesamt erwartet der ZDK einen Anstieg: um 2,5 Prozent auf rund 3,05 Millionen Pkw.

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Es wäre das erste Mal seit 2019, dass wieder mehr als drei Millionen Autos neu zugelassen werden. Für das laufende Jahr erwartet der Verband, dass die Marke mit 2,97 Millionen noch knapp unterschritten wird. Entscheidender Treiber des Anstiegs im kommenden Jahr sind die Elektroautos. Diese bekämen 2027 „weiteren Rückenwind“, sagt ZDK-Präsident Thomas Peckruhn.