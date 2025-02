Mobilität in Deutschland: Preisspirale dreht sich weiter

Die Kosten für Mobilität in Deutschland steigen stetig an, besonders im letzten Jahr. Autofahrer sind am stärksten betroffen, doch auch Bus- und Bahnfahrer müssen mehr bezahlen. Der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs ist unzureichend, was die Situation weiter verschärft.

Mobilität in Deutschland wird immer teurer, besonders in den letzten zwölf Monaten. Die Preise für Kfz-Versicherungen sind im Januar um fast 20 Prozent gestiegen, Werkstattbesuche wurden innerhalb eines Jahres mehr als fünf Prozent teurer. Auch die Anschaffung, der Unterhalt und die Spritpreise oder Kosten an der Ladesäule haben zugenommen. Wer einen Neu- oder Gebrauchtwagen kauft, muss aktuell rund sechs Prozent mehr bezahlen als noch vor einem Jahr.

Der Kraftfahrer-Preisindex verzeichnet für Januar 2025 einen Anstieg der Kosten rund ums Autofahren um mehr als drei Prozent gegenüber Januar 2024. Autofahrer in Deutschland waren 2024 öfter im Stau als im Vorjahr, was laut ADAC auf das erhöhte Verkehrsaufkommen und viele Baustellen zurückzuführen ist. Der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs stockt oder spaltet. Wem gehört die Straße? Wie steht es um die Mobilität in Deutschland? Vor der Bundestagswahl ist das Thema für Wähler. Langfristig betrachtet mussten Autofahrer deutlich tiefer in die Tasche greifen als alle anderen Verkehrsteilnehmer. Die Preise für Reparatur, Inspektion, Parkgebühren und Ähnliches legten um 5,6 Prozent zu. Die Kosten rund ums Auto liegen deutlich höher als die durchschnittlichen Verbraucherpreise, die im gleichen Zeitraum laut Bundesamt um fast 20 Prozent gestiegen sind. Nicht nur Autofahrer werden zur Kasse gebeten. Auch die Kosten für Bus und Bahn sind laut Statistischem Bundesamt gestiegen - auf der Schiene binnen eines Jahres um sechs Prozent, im Nahverkehr sogar um knapp acht Prozent. Jeder dritte Deutsche ist laut einer Studie unzufrieden mit der Anbindung des öffentlichen Nahverkehrs an seinem Wohnort. Vor allem auf dem Land ist die Unzufriedenheit groß. Die Preise für kombinierte Tickets für Busse und Bahnen stiegen um fast zwölf Prozent. Der Preis für das bundesweit gültige Monatsabo für den Nah- und Regionalverkehr erhöhte sich zum Januar um rund ein Fünftel auf 58 Euro pro Monat. 'Die Fahrten zur Arbeit werden teurer und das bei sinkenden Reallöhnen. Von der Bundesregierung gab es mal Überlegungen, wie man Mobilität wieder günstiger macht', erklärt Wisbert und ergänzt: 'Bis jetzt ist in dieser Hinsicht nicht genügend passiert.' Laut Wisbert habe auch das Eindämmen der Produktion von Kleinwagen seitens der Autobauer zu höheren Preisen bei Autos geführt. Damit wird eine alte Debatte wieder neu entfacht





