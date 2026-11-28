Noch bis Silvester gilt der Tankrabatt als Entlastung von hohen Spritpreisen. Dann soll nach Plänen der Bundesregierung gleich ein Preisdeckel folgen. Nun werden konkretere Pläne bekannt.

Ein Mann tankt an einer Tankstelle ein Auto: Ab dem 4. Januar soll der Spritpreisdeckel greifen. Die Bundesregierung erhofft sich von der Maßnahme eine Entlastung der Autofahrer.

Der von der Bundesregierung geplante Spritpreisdeckel zur Entlastung von Autofahrerinnen und Autofahrern nimmt Konturen an. Angepeilt wird, dass ab 4. Januar werktäglich von Montag bis Freitag bundesweite Höchstpreise je Liter Super E5, Super E10 und Diesel ermittelt werden, wie ein Verordnungsentwurf des Wirtschaftsministeriums vorsieht. Zusammensetzen sollen sie sich aus den Einkaufskosten, einer Gewinnmarge der Tankstellen und auch den staatlich veranlassten Preisbestandteilen wie Steuern und Abgaben.

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Dadurch werde sichergestellt, dass die Höchstpreise den an den Zapfsäulen ausgewiesenen Preisen entsprechen, erläutert das Ministerium. Für Kunden sei so feststellbar ist, ob das Verbot zum Überschreiten des Limits befolgt wird. Die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe beim Bundeskartellamt soll die künftigen Höchstpreise nach einer vorgegebenen Formel berechnen. Datenbasis sollen Durchschnittspreise aus der teuersten von elf Tanklager-Regionen sein.