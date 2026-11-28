Noch bis Silvester gilt der Tankrabatt als Entlastung von hohen Preisen an den Zapfsäulen. Dann soll nach Plänen der schwarz-roten Koalition gleich ein Preisdeckel folgen - er kommt jetzt auf den Weg.

Für Benzin und Diesel sollen werktäglich Höchstpreise ermittelt werden. Der von der Bundesregierung geplante Spritpreisdeckel zur Entlastung von Autofahrerinnen und Autofahrern nimmt Konturen an. Angepeilt wird, dass ab 4.

Januar werktäglich von Montag bis Freitag bundesweite Höchstpreise je Liter Super E5, Super E10 und Diesel ermittelt werden, wie ein Verordnungsentwurf des Wirtschaftsministeriums vorsieht. Zusammensetzen sollen sie sich aus den Einkaufskosten, einer Gewinnmarge der Tankstellen und auch den staatlich veranlassten Preisbestandteilen wie Steuern und Abgaben. Dadurch werde sichergestellt, dass die Höchstpreise den an den Zapfsäulen ausgewiesenen Preisen entsprechen, erläutert das Ministerium. Für Kunden sei so feststellbar ist, ob das Verbot zum Überschreiten des Limits befolgt wird.

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Die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe beim Bundeskartellamt soll die künftigen Höchstpreise nach einer vorgegebenen Formel berechnen. Datenbasis sollen Durchschnittspreise aus der teuersten von elf Tanklager-Regionen sein. Das Ministerium gab den Verordnungsentwurf und einen Entwurf für ein zugrundeliegendes Gesetz in die Abstimmung in der Regierung. Angestrebt wird, dass das Kabinett das Vorhaben an diesem Mittwoch auf den Weg bringt, wie es aus Regierungskreisen hieß.