Modebranche kämpft: Marc Aurel insolvent, Geschäftsführung behält die Kontrolle

Das Unternehmen Marc Aurel, eine der ältesten deutschen Modeketten, ist insolvent. Die Geschäftsführung behält die Kontrolle, unter Aufsicht eines Sachverwalters. Der Betrieb in den Geschäften läuft vorerst weiter, aber rund 100 Mitarbeiter bangen um ihre Jobs. Das Insolvenzverfahren wurde wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung eingeleitet.

Die Modebranche hat zu kämpfen. Jetzt trifft es die nächste deutsche Marke: Das Unternehmen Marc Aurel ist insolvent. Anders als bei einer normalen Pleite: Die Geschäftsführung behält die Kontrolle – unter Aufsicht eines Sachverwalters.

Der Betrieb in den Geschäften läuft erst mal weiter. Trotzdem bangen rund 100 Mitarbeiter um ihre Jobs. Sachwalter ist der Düsseldorfer Rechtsanwalt Dr. Frank Kebekus. Kebekus zu BILD: "Der Betrieb soll fortgeführt werden.

Es läuft derzeit ein Investorenprozess, in dem bereits unterschiedliche Investoren ihr Interesse am Unternehmen bekundet haben.

". Laut Kebekus hat das Amtsgericht Bielefeld das Insolvenzverfahren wegen "Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung" eingeleitet. Welche konkreten Auswirkungen das Verfahren auf die mehr als 100 Beschäftigten haben wird, ist laut Kebekus noch offen





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