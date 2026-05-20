Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder hat an einem Mittwoch die Fahrschülerreform bekannt gegeben. Der Führerschein soll cheaper, digitaler und einfacher werden. Fahrschüler werden ab 2027 auch die Theorieprüfung komplett digital absolvieren können. Soziales und Ökonomie.

Der Führerschein in Deutschland soll billiger, digitaler und einfacher werden. Das Bundesamt verhängt ab Januar 2027 Reformen an Verkehrsminister Patrick Schnieder. Online statt Unterrichtsraum! Der Theorieunterricht wird komplett digital.

Fahrschüler können per App lernen - wann und wo sie wollen. Bislang war Präsenzunterricht Pflicht. Jetzt entscheiden Auch die Theorieprüfung wird einfacher. Der Fragenkatalog umfasst nur noch 840 Fragen, alle ersehen einen Punkt.

Sicherheitsrelevante Fragen dürfen nicht falsch beantwortet werden. Die Pflicht-Sonderfahrten werden deutlich reduziert. Bislang vorgeschrieben: fünf Überlandfahrten, vier Autobahnfahrten und drei Nachtfahrten. Künftig ist nur noch je eine Fahrt Pflicht.

So sollen mehr Prüfungen möglich werden, Wartezeiten sinken können Fahrschüler auch mit Eltern oder Großeltern üben. Aber nur, wenn sie die Theorie bestanden sowie mindestens sechs Fahrstunden absolviert haben. Dazu muss die Begleitperson seit mindestens sieben Jahren den Führerschein besitzen. Preise und Erfolgsquoten der Fahrschulen werden zentral veröffentlicht.

Verbraucher sollen dadurch besser vergleichen können. Fahrlehrerverbände warnen jedoch vor Qualitätsverlusten. Besonders die Kürzung der Sonderfahrten und reiner Online-Unterricht stoßen auf Kritik. Verkehrsminister verspricht sinkende Kosten,- jedoch gibt er kein konkretes Sparversprechen ab.

Wie stark die Preise tatsächlich fallen, hängt von Fahrschulen die Einsparungen an die Kunden weitergeben





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