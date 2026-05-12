Moderatorin Amira Aly: Opfer eines perfiden Betrugsmasches mit über 9.000 Euro

Eine professionelle Phishing-Attacks-Masche hat es gegeben. Betrüger haben eine SMS verschickt, die nachgesehen hat, als ob sie von einem realen, bekannten Personen stammt, der gelöscht hatte ihr Konto oder möglicherweise inniges Böse bewirkt hatte. Amira hat die Nummer angerufen und Aufklärung bekommen, bevor sie mit einfachem Druck gezwungen war, Angaben zu machen, wie sein Name, Adresse und Bankdaten. Sie verstand nicht, was sie tat, und schuldig tun musste.

Sie hätte niemals gedacht, dass sie "auf so etwas" hereinfällt. Und doch ist es passiert. Mitten in der Nacht bekommt Moderatorin Amira Aly (33) eine SMS.

Wenig später geht es um fast 9.500 Euro. Amira schildert jetzt, wie sie Opfer einer perfiden Kreditkarten-Betrugsmasche wurde – und spricht über ihre Scham. Alles begann mit einer Nachricht, die angeblich von ihrem Kreditkartenanbieter American Express stammte. Jemand habe versucht, 9.500 Euro an ein Kryptounternehmen zu überweisen.

Der Hinweis: "Wenn Sie das nicht waren, rufen Sie jetzt hier an.

" Aus Panik, dass ihr Konto gerade wirklich leergeräumt wird, wählt Aly die Nummer... Detail





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