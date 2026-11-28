Moderatorin über Friedhofs-Veranstaltung: „Leben und Sterben ein bisschen zusammentackern“
Texte und Musik, Gespräch und geschmierte Stullen: In der Reihe „Das letzte Wort“ bittet Tania Kibermanis erstmals auf den Parkfriedhof Hamburg-Ohlsdorf.
Texte und Musik, Gespräch und geschmierte Stullen: In der Reihe „Das letzte Wort“ bittet Tania Kibermanis erstmals auf den Parkfriedhof Hamburg-Ohlsdorf. Skelett aus Gips: Mit dem Festival „De Vivos y Muertos“ brachte das Museum MARKK Hanseat:innen mexikanische Trauerkultur nähertaz: Tania Kibermanis, was macht einen Friedhof zu einem richtigen, vielleicht sogar besonders guten Ort für so eine Reihe mit Worten und Musik?
Der Friedhof ist ja schon besetzt: mit Trauer, mit Tiefsinn, auch mit Sprachlosigkeit. Wir wollen diesen Ort erweitern, öffnen – sagen: Hej, das ist ein guter Ort auch für Stärkung und zum Innehalten. Wir sind aber auch längst nicht die Ersten. Es gibt in Ohlsdorf und auf anderen Friedhöfen Chorsingen und überhaupt Kulturangebote.
Es gibt das gemeinsame Bemalen von Urnen,Auch ein Ort des Lebens, nicht nur ein Ort des Sterbens. Und vor allem gehört ja auch beides zusammen. Wir wollen es also auch ein bisschen zusammentackern: das Leben und das Sterben. taz: Es ist aber eine relativ neue Entwicklung, dass derart das Leben auf Friedhöfen Platz hat, oder?
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