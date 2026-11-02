Moderatorin über Spitznamen Zaziki und Zervelatwurst in der Schule

Die Moderatorin erinnert sich an Schulscherze wegen ihres griechischen Nachnamens. Sie erklärt, wie sie mit Schlagfertigkeit auf Spitznamen wie Zaziki reagierte.

Die bekannte Moderatorin blickt in einem Podcast-Gespräch mit der Figur Elmo aus der Sesamstraße auf ihre Schulzeit zurück und erzählt von rassistischen Anspielungen ihrer Mitschüler. Diese zielten vor allem auf ihren griechischen Nachnamen ab, was zu einer Reihe von spöttischen Spitznamen führte, die bis heute in Erinnerung geblieben sind. Im Austausch mit dem roten Fellknäuel offenbart sie, wie sie diese Hänseleien damals verarbeitete und warum sie heute nicht mehr einfach schweigend hinnimmt.

Schlagfertige Antwort auf den Spitznamen Zervelatwurst

Als ihr Mitschüler sie "Zervelatwurst" nannte, weil ihr Name nach dieser Wurstsorte klang, ließ sie sich nicht lange bitten. Stattdessen konterte sie mit eigenen Wortspielen, um die Neckereien sofort zu entkräften. Sie erklärte Elmo am konkreten Beispiel, wie eine solche Interaktion hätte aussehen können: Wenn jemand sie so angesprochen hätte, wäre ihre Antwort vielleicht "Elmo-Pelmo" gewesen. Diese humorvolle Verteidigung zeigte, dass sie sich durch die Beleidigungen nicht unterkriegen ließ und stattdessen mit Quickwit antwortete.

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Elmo fragt nach Bedeutung des Namens Zaziki

Das Gespräch drehte sich auch um den Spitznamen "Zaziki", den ihre Klassenkameraden ihr später gaben. Dieser Bezug nahm direkt auf die griechische Herkunft ihrer Familie Bezug, da Zaziki ein typisches Gericht ist. Die Moderatorin verriet, dass ihr Name selbst keine besondere tiefere Bedeutung habe, weckte aber bei der Frage nach der Herkunft sofort Erinnerungen an die Vergangenheit. Sie ordnet die damaligen Erfahrungen rückblickend eher als harmloses Necken denn als echtes Mobbing ein, betont jedoch klare Grenzen.

Geboren 1975 in Hamburg-Harburg als Gastkind

Ihre Eltern waren in den 1960er-Jahren als sogenannte Gastarbeiter nach Deutschland gekommen und ließen sich im Hamburger Stadtteil Harburg nieder. Dort wuchs sie ab ihrem Geburtsjahr 1975 auf. Der Spitzname "Griechen riechen", der auf Knoblauch im Zaziki anspielte, markiert für sie heute eine klare Grenze. Solche Aussagen betrachtet sie kritisch und ist der Ansicht, dass man heutzutage derartige stereotype Kommentare nicht mehr sagen dürfe, auch wenn sie es früher anders bewertete.

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Heutige Bewertung der Schulerinnerungen

Betrachtet man die Ereignisse aus heutiger Distanz, zeigt die Moderatorin eine entspannte Haltung gegenüber einigen der alten Spitznamen. Als Elmo versuchte, das Wort "Zervelatwurst" auszusprechen, brach sie in lautes Gelächter aus. Was einst als Spott auf dem Schulhof endete, wurde im Gespräch zu einem heiteren Moment. Sie gibt zu, dass sie sich damals weniger Gedanken machte oder sich einfach mit einem Spruch wehrte, statt sich verletzen zu lassen.

Klare Positionierung zu modernen Vorurteilen

Trotz des lachenden Rückblicks nimmt sie aktuelle gesellschaftliche Debatten ernst. Während sie einige alte Scherze locker nehmen kann, lehnt sie pauschale ethnische Beleidigungen strikt ab. Ihr Bericht dient als Beispiel dafür, wie mit kultureller Identität im Alltag umgegangen wird und wie wichtig es ist, zwischen freundschaftlichem Necken und respektlosem Rassismus zu unterscheiden. Ihre Geschichte zeigt, wie wichtig Schlagfertigkeit und Selbstbewusstsein im Kindesalter sein können.