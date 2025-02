Moderatorinnen-Duell: Leotta-Outfit-Klau sorgt für Aufsehen beim Juventus-Inter-Spiel

Beim Prestigeduell zwischen Juventus Turin und Inter Mailand sorgte ein modisches Aufeinandertreffen der DAZN-Moderatorinnen Diletta Leotta und Eleonora Incardona für Gesprächsstoff. Incardonas Outfit erinnerte stark an einen Look von Leotta, was für einige Fans als Affront wahrgenommen wurde.

Beim Prestige-Duell zwischen Juventus und Inter Mailand spielte sich am Spielfeldrand ein Derby der anderen Art ab: Diletta Leotta musste einen dreisten Outfit-Klau ihrer Moderations-Kollegin hinnehmen. Der italienische Meister Inter Mailand hat im Titelkampf in der Serie A einen Rückschlag erlitten. Am Sonntagabend (16. Februar 2025) verloren die Nerazzurri bei Erzrivale Juventus Turin mit 0:1 und verpassten es, in der Tabelle an Spitzenreiter SSC Neapel vorbeizuziehen.

Francisco Conceicao (74.) erzielte nach Vorarbeit von Randal Kolo Muani das einzige Tor des Abends. Auf dem Rasen gab es einen Sieg der Alten Dame, die durch den Dreier auf Platz vier kletterte. Doch für einige Fans spielte sich das eigentliche Derby d'Italia neben dem Platz ab. \Streaming-Anbieter DAZN hatte für das Prestigeduell gleich zwei seiner bekanntesten Moderatorinnen in das Turiner Allianz Stadium geschickt. Und die machten den Spielfeldrand kurzerhand zum Laufsteg. Diletta Leotta (33), spätestens seit ihrer Hochzeit mit dem Neu-Schalker Loris Karius (31) auch in Deutschland keine Unbekannte mehr, hatte sich für das Spiel in ein enges, schwarzes Lederkleid geworfen. Ihre Fans auf Instagram, von denen sie in dem sozialen Netzwerk über neun Millionen hat, zeigten sich begeistert. „Wunderschönes Outfit“ oder „Du bist die wahre MVP des Spiels“, lauteten einige Kommentare. Doch eine war angetreten, um der Kollegin die Show zu stehlen. Eleonora Incardona (34) begleitete das Spiel ebenfalls für DAZN Italia – und tätigte dafür einen noch gewagteren Griff in den Kleiderschrank. In einem dunkelroten Minirock und einem halb durchsichtigen Oberteil, unter dem der BH eindeutig zu erkennen war, führte Incardona durch ihren Teil der Übertragung – den „DAZN Bet Club“. Kennern der Szene fiel dabei aber eines sofort auf: Incardonas Outfit erinnerte frappierend an den Look, den Leotta im November beim Spitzenspiel zwischen Inter und Napoli (1:1) trug –Ein echter Affront! \Das war den Followern von Incardona aber herzlich egal. „Was für eine wunderschöne Frau“, schrieb ein Fan bei Instagram, andere äußerten sich ähnlich. Ein User rief bereits Incardonas Sieg im Moderatorinnen-Duell aus: „Und tschüss, Leotta“, schrieb er in einem Kommentar. Die beiden DAZN-Moderatorinnen sind nicht nur Kolleginnen, sondern waren einst auch privat verbandelt. Incardona war eine Zeit lang mit Leottas Halbbruder Mirko Manola liiert. Mittlerweile ist sie in einer Beziehung mit dem italienischen Nationalspieler Samuele Ricci (FC Turin). Wie sich das Verhältnis zwischen den einstigen Fast-Schwägerinnen mittlerweile darstellt, ist nicht bekannt. Auffällig allerdings: Die beiden folgen sich nicht gegenseitig bei Instagram. Der Outfit-„Klau“ der Kollegin dürfte Diletta Leotta trotzdem nicht entgangen sein. Immerhin darf sie sich mit der Erkenntnis trösten, dass sie in Sachen Instagram-Reichweite derzeit noch weit die Nase vorn hat. Incardona kommt aktuell auf eine Million Follower und hat damit in dieser Währung einen Rückstand von über acht Millionen





express24 / 🏆 16. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

DAZN Serie A Juventus Inter Mailand Diletta Leotta Eleonora Incardona Moderatorinnen-Duell Outfit-Klau Juventus-Inter

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Hunziker, Brugger und Studer sind ESC-Moderatorinnen 2025Mit Hazel Brugger, Michelle Hunziker und Sandra Studer hat die Schweizer SRG ihr Moderatorinnen-Trio für den Eurovision Song Contest (ESC) in Basel zusammen. Hunziker gibt sich, im Gegensatz zu den anderen beiden, aber nur zum Finale die Ehre.

Weiterlesen »

Drei weibliche Moderatorinnen für den Eurovision Song Contest 2025 in BaselDie Schweiz freut sich auf den Eurovision Song Contest 2025 in Basel. Die Moderation wird von Michelle Hunziker, Hazel Brugger und Sandra Studer übernommen.

Weiterlesen »

Gleich drei Moderatorinnen beim ESC-FinaleFrech und lustig - so kennt das Publikum die einstige «Wetten, dass ...?»-Moderatorin Michelle Hunziker. Sie steht nicht nur mit einer, sondern zwei Kolleginnen als Moderatorin auf der ESC-Bühne.

Weiterlesen »

ESC Moderation 2025: Alle Infos über die Moderatorinnen der großen ShowBeim alljährlichen Eurovision Song Contest war Deutschland in den letzten Jahren nicht besonders erfolgreich. Doch wie gut oder wie schlecht haben die Deutschen in der Geschichte bisher wirklich abgeschnitten?

Weiterlesen »

Loris Karius und Diletta Leotta: Neue Liebe-Herausforderung in der FernbeziehungLoris Karius und Diletta Leotta müssen sich auf eine Fernbeziehung einstellen, da Karius zum FC Schalke 04 gewechselt ist. Die beiden Turteltauben werden zwischen dem Ruhrgebiet und Mailand pendeln. Trotz der Herausforderungen sind Karius und Leotta zuversichtlich, dass ihre Liebe standhält.

Weiterlesen »

Loris Karius und Diletta Leotta führen in den kommenden Monaten eine FernbeziehungVerliebt, verheiratet, frischgebackene Eltern und doch getrennt! Loris Karius und Diletta Leotta werden in den kommenden Monaten eine Fernbeziehung führen. Grund ist der Wechsel des Torhüters ins Ruhrgebiet. Eine Entscheidung, die zunächst überhaupt nicht gut bei seiner Herzdame ankommt.

Weiterlesen »