Moderatorinplant Trauung in Venedig bei Rialtobrücke mit israelischem Partner

Die Fernsehmoderatorin träumt von einer kleinen Hochzeit am Rialtobrücke in Venedig mit ihrem israelischen Verlobten. Details zur Zeremonie auf Giudecca und ihre gemeinsame Geschichte.

Die renommierte Moderatorin plant eine romantische Auszeit in der Lagunenstadt Venedig, wo sie sich intensiv mit den Details einer zukünftigen Eheschließung auseinandersetzt. Inspiriert von der malerischen Kulisse und den historischen Orten der Stadt, malt sie sich in ihrer Kolumne detailliert aus, wie und an welcher Stelle sie ihrem israelischen Verlobten das Jawort geben möchte. Die Traumhochzeit soll im kleinen, intimen Kreis stattfinden, umgeben von den einzigartigen Sehenswürdigkeiten der Stadt.

Traumhochzeit direkt an der Rialtobrücke

Zentraler Drehpunkt der geplanten Zeremonie ist die berühmte Rialtobrücke, ein ikonisches Wahrzeichen Venedigs, das als Hintergrund für den entscheidenden Moment dient. Die Moderatorin möchte dem Partner direkt in der Nähe dieser historischen Brücke "Sì" sagen und so einen unvergesslichen Beweis ihrer Liebe vor einem atemberaubenden historischen Hintergrund setzen. Diese Wahl unterstreicht ihre tiefe Verbindung zur Stadt und ihren Wunsch nach einer Trauung, die von der einzigartigen Atmosphäre Venedigs geprägt ist.

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Nach der eigentlichen Zeremonie ist eine feierliche Übergang auf die nahegelegene Insel Giudecca geplant, wo die Feierlichkeiten in entspannter Atmosphäre weitergehen sollen. Die überschaubare Hochzeitsgesellschaft soll auf die Insel Giudecca übersetzen, um bei hausgemachter Pizza und Rotwein in einer lockeren Runde das Glück des Paares zu feiern. Diese Wahl der Location und der Bewirtung spiegelt den Wunsch der Moderatorin wider, die Hochzeit nicht als starres Ritual, sondern als ein gemütliches und ungezwungenes Fest für die engsten Vertrauten zu gestalten.

Ein staticches Wunder aus Holz und Wasser

Die Liebe der Moderatorin zur Lagunenstadt wurde durch ihren aktuellen Aufenthalt auf der Insel Giudecca noch weiter vertieft, wo sie das süße Leben Dolce Vita in vollen Zügen genoss. Zwischen morgendlichen Ristretto-Kaffees direkt an der Lokalbar, rasanten Fahrten im Wassertaxi durch die engen historischen Kanäle und kulinarischen Pausen mit frischer Pizza und Pasta kam sie aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Venedig schaffte es dabei mühelos, selbst ihre kühnsten Erwartungen komplett in den Schatten zu stellen und ihre Begeisterung für die Stadt zu einer regelrechten Leidenschaft auszuweiten.

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Neben der Kulisse beeindruckt die Architektur die Moderatorin besonders, da sie Venedig als ein statisches Wunder bezeichnet, das auf einem jahrhundertealten Fundament aus Holz errichtet wurde. Diese tiefe Bewunderung für die Stadt und ihre Einzigartigkeit hat ihre Gedanken an eine Hochzeit erst richtig entfacht, nachdem sie die Trauung eines Brautpaars im Palazzo Cavalli mitverfolgte. Die dort gesehene Zeremonie war der Auslöser für ihre eigenen Überlegungen, ob Heiraten in Venedig Glück bringt und ob die Stadt die passende Bühne für ihr eigenes Liebesmärchen darstellt.

Liebesgeschichte mit israelischem Verlobten

Seit 2017 geht die Moderatorin gemeinsam mit ihrem israelischen Partner durchs Leben, wobei sein Gesicht bis heute ein gut gehütetes Geheimnis bleibt. Sie hält ihren Liebsten konsequent von den roten Teppichen fern, was die Intimität ihrer Beziehung schützt und den Fokus auf ihre gemeinsame Geschichte lenkt. Das Kuriose an ihrer Liebesgeschichte ist, dass ihr Partner bei dem Moment, als Amor zuschlug, keinen blassen Schimmer hatte, dass er gerade das Herz eines echten deutschen Fernsehstars eroberte. Diese Unwissenheit zu Beginn ihrer Beziehung verleiht der Geschichte einen besonderen Charme und eine natürliche Authentizität.

Über ihren beruflichen Job habe sie ihm am Anfang nur eines erzählt: "Ich schreibe", erklärte die Moderatorin über die frühe Kommunikation im Paar. Seitdem lesen sie sich viel gegenseitig vor, was ihre Bindung festigt und ihnen ermöglicht, sich trotz möglicher Sprachbarrieren tiefgehend zu verstehen. Damit die beiden sich noch besser verständigen können, lernte die Moderatorin sogar Hebräisch, um die Kommunikation mit ihrem Verlobten zu erleichtern und seine kulturelle Heimat zu respektieren. Ihre Gefühle für ihren Verlobten fasst sie in einem poetischen Satz zusammen: "Ich liebe einen Mann, der von einem anderen Stern ist", was seine Ausstrahlung und die Einzigartigkeit seiner Persönlichkeit unterstreicht.

Ob die Hochzeit tatsächlich in Venedig stattfinden wird, bleibt offen, da die Moderatorin einen konkreten Termin für den großen Tag in ihrer Kolumne nicht bekannt gibt. Die Planung der Feier klingt dennoch gemütlich und ungezwungen, wie es der Atmosphäre der Stadt entspricht, und passt perfekt zu ihrem gewünschten Bild einer intimen Zeremonie. Während die Details der Logistik noch offen bleiben, steht fest, dass Venedig mit seiner einzigartigen Mischung aus Romantik, Geschichte und kulinarischem Genuss der ideale Rahmen für den nächsten Lebensabschnitt der Moderatorin sein könnte.