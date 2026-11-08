Modern Family Darsteller heute: Wo stehen Sarah Hyland und die anderen Schauspieler?

Von Sarah Hyland bis Ariel Winter: Ein umfassender Blick auf die aktuellen Karrieren und Lebenswege der Hauptdarsteller von Modern Family.

Die erfolgreiche US-amerikanische Sitcom Modern Family prägte über viele Jahre das populärkulturelle Bild einer fiktiven Familie mit chaotischem Alltag. Die Serie begleitete die Familien Dunphy und Pritchett bei ihren Höhen und Tiefen im Eheleben und der Verwandtschaft. Ein zentraler Aspekt der Darstellung war die Beobachtung einer ganzen Riege junger Schauspieler beim Erwachsenwerden vor den Kameras.

Die Frage, wie die Charaktere Haley, Alex, Luke, Manny, Lily und Joe heute persönlich und beruflich dastehen, fasziniert das Publikum weiterhin. Dieser Beitrag analysiert die aktuellen Entwicklungen der Schauspieler, die diese ikonischen Rollen verkörperten, und beleuchtet ihre Karrierepfade seit dem Serienende.

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Sarah Hyland als Haley Dunphy

Sarah Hyland verkörperte die älteste der drei Dunphy-Geschwister und die Tochter von Phil und Claire. Die Figur Haley Dunphy bestach durch ihr bezauberndes Lächeln und eine komplexe Beziehung zu Dylan, gespielt von Reid Ewing, die als On-Off-Beziehung im Serienverlauf dargestellt wurde. Anfangs konnte Haley akademisch nicht glänzen, doch im Verlauf der Serie gelang ihr der Traumjob in der Modebranche.

Sarah Hyland hatte bereits vor der Hauptrolle in Modern Family kleinere Auftritte in Serien wie Law & Order, Liebe, Lüge, Leidenschaft und Lipstick Jungle. Der große Durchbruch gelang ihr jedoch erst durch die Comedy-Serie. Seit dem Ende der Serie war Hyland in Produktionen wie My Fake Boyfriend und Pitch Perfect: Bumper in Berlin zu sehen.

Neben ihrer Tätigkeit als Darstellerin engagiert sich Sarah Hyland auch als Produzentin. Sie arbeitet aktuell an einem bisher namenlosen Projekt, bei dem sie mit Emily V. Gordon zusammenarbeitet. In diesem Vorhaben wirkt sie zudem als Autorin und Darstellerin mit, was ihre vielschichtige Karriere unterstreicht.

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Ariel Winter als Alex Dunphy

Als jüngere Schwester von Haley verkörperte Ariel Winter die intelligente Alex Dunphy, die für jeden Sachverhalt eine wissenschaftliche Antwort parat hatte. Trotz einer nahezu perfekten Schullaufbahn wurde Alex nicht an der Harvard University angenommen. Die Charakterentwicklung führte dazu, dass sie sich schlussendlich für ein Studium der Biochemie am CalTech entschied.

Die Schauspielerin Ariel Winter ist nicht nur vor der Kamera, sondern auch als Synchronsprecherin tätig. Ihre ersten Sprechrollen absolvierte sie bereits vor dem Beginn der Familien-Sitcom Modern Family. Diese Talentpalette setzte sie nach der Serie fort, wobei ihre Stimme unter anderem in American Dad!, Star Trek: Lower Decks und Die Schwestern Grimm zu hören war.

Filmschaffend zeigte sich Ariel Winter in Produktionen wie Tripped Up, Pools und Don't Log Off. Für die Zukunft ist eine Rolle im komödiantischen Action-Drama Clash of the Thundermans angekündigt, was ihre Bandbreite als Schauspielerin weiter erweitert.

Nolan Gould und Rico Rodriguez als Luke und Manny

Als jüngstes Dunphy-Kind stand Nolan Gould als Luke oft im Schatten seiner Geschwister. Dennoch characterisierte ihn die Rolle als Frohnatur mit einem innigen Verhältnis zu seinem Vater Phil, mit dem er stets Schabernack treibt. Die Schauspielkarriere von Nolan Gould begann im Jahr 2006 mit kleinen Auftritten in TV- und Kurzfilmen, bevor ihn Modern Family einem weltweiten Publikum bekannt machte.

Nach dem Ende der Comedy-Serie übernahm Nolan Gould Gastrollen in bekannten Serien wie What's Up North und Grey's Anatomy. Zudem war er in den Filmen Miranda's Victim, The Nana Project und Summer Camp zu sehen. Mit dem Kurzfilmprojekt The Liars of Black Mountain Road versucht er sich darüber hinaus als Produzent und Autor.

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Rico Rodriguez spielte den Charakter Manny mit dem vollständigen Namen Manuel Alberto Javier Alejandro Ramirez Delgado. Er ist der Sohn der Kolumbianerin Gloria, die sich mit dem wohlhabenden Jay Pritchett ein neues Leben in den USA aufgebaut hat. Nach anfänglichen Schwierigkeiten bauten Manny und Jay ein rührendes Vater-Sohn-Verhältnis auf, obwohl Manny unter den Enttäuschungen durch seinen leiblichen Vater Javier litt.

Obwohl seine Karriere bereits 2006 mit kleinen Rollen begann, trat Rico Rodriguez nach Modern Family etwas kürzer. Er stand lediglich für eine Episode der Serie Camp Kikiwaka vor der Kamera. Darüber hinaus baute er mit einer Sprechrolle in Sneaks seine Vita als Synchronsprecher aus und festigte seine Präsenz in der Branche.

Aubrey Anderson-Emmons und Jeremy Maguire als Lily und Joe

Lily ist die Adoptivtochter von Mitchell und Cameron und stammt ursprünglich aus Vietnam. Zunächst verkörperten Jaden und Ella Hiller die Figur als Baby, ehe im Jahr 2011 Kinderschauspielerin Aubrey Anderson-Emmons den Part übernahm. Sie spielte die witzige, freche und sarkastische Figur, die Teil der Pritchett-Dunphy-Familie war.

Ihr Part in Modern Family war für Aubrey Anderson-Emmons die bisher größte und einzige Serienrolle. Darüber hinaus trat sie in den Kurzfilmen Distance, Eva und Tailwinds auf. Unter dem Namen Frances Anderson ist die Schauspielerin außerdem als Musikerin aktiv und tritt musikalisch in Erscheinung.

Jeremy Maguire verkörperte Joe, dessen voller Name Fulgencio-Joseph Ramirez Pritchett lautet. Er ist der Sohn von Gloria und Jay und somit der jüngere Halbbruder von Manny. Die Figur ist lebhaft und spielt die Familie gewieft gegeneinander aus. Sein Auftritt als Joe war für Maguire die erste und bis heute größte Rolle seiner Karriere.

Nach dem Ende der Mockumentary war Jeremy Maguire in Produktionen wie Scott & Huutsch, The Virgin of Highland Park sowie S.W.A.T. dabei. Die bisherige Karriere der jungen Darsteller zeigt, dass jeder von ihnen individuelle Wege eingeschlagen hat, sei es im Schauspiel, der Produktion oder anderen kreativen Feldern.