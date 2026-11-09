Moderna prüft Ebola-Impfstoff mRNA-1469 gegen Bundibugyo-Virus in DR Kongo

Die WHO empfiehlt die Aufnahme des Moderna-Impfstoffs in die Tumaini-Studie in der Demokratischen Republik Kongo. Hintergrund ist der aktuelle Ausbruch des Bundibugyo-Ebolavirus mit tausenden Infektionen.

Der US-Pharmakonzern Moderna plant den Einsatz des experimentellen mRNA-Impfstoffs mRNA-1469 während des laufenden Ebola-Ausbruchs in der Demokratischen Republik Kongo. Eine Expertengruppe der Weltgesundheitsorganisation WHO hat empfohlen, diesen Kandidaten in die Phase-2/3-Studie Tumaini aufzunehmen. Diese Empfehlung gilt spezifisch für den Kampf gegen das gefährliche Bundibugyo-Ebolavirus.

Entwicklung des Impfstoffs mRNA-1469

Der Impfstoff mRNA-1469 wurde bereits in einer Phase-1-Studie in Kanada untersucht. Diese frühe Prüfung fand an 84 gesunden Erwachsenen im Alter zwischen 18 und 65 Jahren statt. Der Fokus dieser ersten Tests lag vor allem auf der Verträglichkeit und der Immunreaktion des menschlichen Körpers.

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Nach vorläufigen Angaben von Moderna wurde der Impfstoff allgemein gut vertragen. Bereits eine einzige Impfung führte zur Bildung sogenannter bindender Antikörper. Diese Antikörper könnten vor einer Infektion oder schweren Erkrankung schützen, was jedoch wissenschaftlich noch nicht bewiesen ist.

Die größere Tumaini-Studie soll nun genau diese Wirksamkeit untersuchen. Bislang existiert kein speziell gegen das Bundibugyo-Virus zugelassener Impfstoff. Vorhandene Ebola-Impfstoffe richten sich in der Regel gegen andere Ebola-Virusarten.

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Richtlinien und Einreisebeschränkungen in den USA

Die USA haben ihre Einreisebestimmungen aufgrund des Ausbruchs verschärft. Seit dem 3. November müssen Passagiere vor einem internationalen Flug in die USA bestätigen, dass sie sich in den vergangenen 21 Tagen nicht in der Demokratischen Republik Kongo aufgehalten haben.

Diese Regel gilt auch für US-Bürger. Selbst wenn Reisende den Kongo nur zum Umsteigen passiert haben, dürfen sie in dieser Zeit keinen Flug mit Ziel USA besteigen. Die Regelung ist strikt und umfasst alle Personen, die das betroffene Land betreten haben.

Für Uganda und den Südsudan gelten abweichende Vorschriften. Nicht-US-Bürger dürfen nach einem Aufenthalt dort innerhalb der vorherigen 21 Tage grundsätzlich nicht einreisen. US-Bürger dürfen einreisen, müssen aber bestimmte Flughäfen nutzen und werden einer gesundheitlichen Kontrolle unterzogen.

Betroffenenregionen und Gesundheitsrisiko

In der Demokratischen Republik Kongo wurden bis zum 8. November 10.920 bestätigte Ebola-Fälle gemeldet. Die Zahl der Todesfälle beträgt nach aktuellen Angaben 5323. Die Ausbreitung des Virus hat in der Region erhebliche Auswirkungen auf die lokale Bevölkerung.

Seit Mai wurden zudem mindestens sechs bestätigte Erkrankte in Europa behandelt. Dabei handelt es sich überwiegend um Patienten, die aus betroffenen Ländern medizinisch ausgeflogen wurden. Diese Fälle zeigen die internationale Dimension des Gesundheitsrisikos.

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In den USA wurde bislang kein Fall im Zusammenhang mit dem aktuellen Ausbruch bestätigt. Die US-Seuchenschutzbehörde CDC bewertet das Risiko für die Bevölkerung weiterhin als niedrig. Die Maßnahmen dienen vor allem der Prävention und dem Schutz der amerikanischen Bürger.

Weitere Schritte und behördliche Genehmigungen

Bevor die Tumaini-Studie beginnen kann, sind noch behördliche Genehmigungen notwendig. Die WHO-Empfehlung ist ein wichtiger Schritt, ersetzt aber nicht die lokalen Zulassungsverfahren. Moderna muss die erforderlichen Unterlagen bei den zuständigen Behörden einreichen.

Die Studie wird in der Demokratischen Republik Kongo durchgeführt. Dort besteht der höchste Bedarf an wirksamen Schutzmaßnahmen gegen das Bundibugyo-Virus. Der Impfstoff mRNA-1469 könnte eine wichtige Rolle im Kampf gegen die Epidemie spielen.

Forschung und Entwicklung schreiten voran, während gleichzeitig die Eindämmung der Krankheit priorisiert wird. Die Kombination aus klinischer Prüfung und behördlichen Auflagen soll sicherstellen, dass der Impfstoff effektiv und sicher ist. Die weitere Entwicklung wird eng von der WHO begleitet.