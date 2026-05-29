Eine repräsentative Appinio-Studie zeigt, dass Konsumentinnen bei der Haarentfernung Wert auf Zeitersparnis und Effektivität legen. Braun bietet zwei IPL-Modelle, die genau an diesen Bedürfnissen ansetzen und ganzheitliche Lösungen für Frauen bieten.

Schwalbach am Taunus - Moderne Haarentfernung : Konsumentinnen wünschen sich Zeitersparnis & effektive Behandlungen Eine repräsentative Appinio-Studie 02/2026 zeigt deutlicher denn je, worauf Konsumentinnen bei der Haarentfernung wirklich Wert legen: Rund 75 % der befragten Frauen schätzen einen geringen Zeitaufwand bei der Haarentfernung zuhause.

Gleichzeitig wünschen sich viele Frauen eine Methode zur Haarentfernung, die an unterschiedlichen Körperzonen zuverlässig funktioniert. Die repräsentative Appinio-Studie 02/2026 zeigt: Besonders Nutzerinnen von IPL-Geräten berichten von hoher Wirksamkeit - vor allem an den Beinen, den Achseln und im Intimbereich. Damit bestätigt die repräsentative Studie, dass IPL eine der vielseitigsten Anwendungen für die Haarentfernung zuhause ist.

Braun bietet zwei IPL-Modelle für unterschiedliche Nutzungsprofile: Das Braun Skin i-expert IPL und das Braun Silk-expert Pro 5 IPL setzen genau an den Bedürfnissen nach Zeitersparnis und Effektivität an und bieten ganzheitliche Lösungen für Frauen, die sich mit effektiver Haarentfernung beschäftigen. Als Testsieger bei BILD.de steht das Braun Skin i-expert IPL zudem für moderne, komfortable und benutzerfreundliche IPL-Haarentfernung für zuhause. Was ist IPL? IPL steht für Intense Pulsed Light.

Das IPL-Gerät sendet sanfte Lichtimpulse aus, die auf das Haar unter der Hautoberfläche gerichtet sind. Das Licht zielt speziell auf das Melanin in der Haarwurzel ab und versetzt den Haarfollikel in einen Schlafzustand, wodurch die Entwicklung des Haarwachstums verlangsamt und gestoppt wird.

Das Braun Skin i-expert IPL und das Braun Silk-expert Pro 5 IPL als Ganzkörperlösung für die Haarentfernung zuhause Als eine der weltweit führenden Marken im Bereich Beauty-Tech für die Haarentfernung zuhause bietet Braun mit dem Braun Skin i-expert IPL und dem Braun Silk-expert Pro 5 IPL zwei Lösungen, die fortschrittliche Technologie, Sicherheit und langanhaltende Ergebnisse miteinander verbinden. Mit bis zu 2 Jahren glatter Haut liefern das Braun Skin i-expert IPL und das Braun Silk-expert Pro 5 IPL eine langanhaltende Lösung im Bereich der Haarentfernung und bieten eine Alternative zum Laser für zuhause.

Das Braun Skin i-expert IPL und das Braun Silk-expert Pro 5 IPL erfüllen damit das Bedürfnis nach einer effektiven Haarentfernung zuhause, die zuverlässig und langanhaltend wirkt.

Individuelle Aufsätze für jeden Körperbereich Das Braun Skin i-expert IPL und das Braun Silk-expert Pro 5 IPL sind als Ganzkörperlösung entwickelt und verfügen über passgenaue Aufsätze für verschiedene Körperzonen: - Smart-Flex-Aufsatz für Beine und Arme - mit beweglichen Flügeln für optimale Abdeckung auch an schwierigen Stellen wie Knöcheln, Knien oder Schienbeinen - Standardaufsatz für die Achseln - Breiter Aufsatz für Brust und Rücken - Präzisionsaufsatz für den Intimbereich - Mini-Präzisionsaufsatz für Gesicht und kleinere Bereiche Diese breite Auswahl an Aufsätzen macht das Braun Skin i-expert IPL und das Braun Silk-expert Pro 5 IPL zu einer der führenden Lösungen für ganzheitliche, langanhaltende Haarentfernung zuhause.

Ergänzend dazu wurde das Braun Skin i-expert IPL in einem aktuellen Vergleichstest von BILD.de als Testsieger ausgezeichnet und zählt damit zu den führenden Geräten im Bereich IPL Haarentfernung zuhause. So werden das Braun Skin i-expert IPL und das Braun Silk-expert Pro 5 IPL für viele Anwenderinnen zur Routine aus Effizienz, Genauigkeit und Komfort und entsprechen genau den Bedürfnissen, wenn es um effiziente und langanhaltende Haarentfernung geht.

Die IPLs von Braun liefern sichtbare Ergebnisse nach nur wenigen Anwendungen Expert:innen bestätigen die schnelle Wirksamkeit des Braun Skin i-expert IPLs und des Braun Silk-expert Pro 5 IPLs: 'Je nach Braun-IPL-Gerät können Nutzer:innen bereits nach 1 bis 3 Anwendungen sichtbare Ergebnisse erzielen.

' sagt Dr. Lisa Marie Kammer, Senior Scientist - Research & Development bei Braun. Diese frühen Resultate machen das Braun Skin i-expert IPL und das Braun Silk-expert Pro 5 IPL zu einer attraktiven Alternative gegenüber klassischen Methoden wie Waxing oder Sugaring die oft mehr Zeit, Vorbereitung oder häufigere Wiederholungen erfordern. Technologiekompetenz: KI, App-Guidance & Sicherheitsstandards Mit dem Braun Skin i-expert IPL und dem Braun Silk-expert Pro 5 IPL setzt Braun neue Maßstäbe im Bereich moderner Haarentfernung zuhause.

Beide Geräte bieten: - SkinPro 2.0-Technologie für optimale Ergebnisse - App-Guidance für einfache Bedienung - Sicherheitsstandards für maximale Sicherheit Die Kombination aus fortschrittlicher Technologie und Sicherheitsstandards macht das Braun Skin i-expert IPL und das Braun Silk-expert Pro 5 IPL zu einer der führenden Lösungen für effektive und langanhaltende Haarentfernung zuhause





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