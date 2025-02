Moderne Videotechnik ersetzt defekte Überwachungskamera auf dem Schweriner Marienplatz

Die defekte Überwachungskamera auf dem Schweriner Marienplatz wird durch moderne Videotechnik ersetzt. Bis zur Installation der neuen Anlage wird eine hochwertige Interimslösung zur Gewährleistung der Sicherheit beitragen.

Die seit Monatsbeginn defekte Bildüberwachungsanlage auf dem Schwerin er Marienplatz wird – wie bereits seit längerem vorbereitet – durch moderne Videotechnik ersetzt. Da die Beschaffung auf dem Technikmarkt und die Installation auf dem Marienplatz einige Zeit in Anspruch nehmen werden, wird zunächst eine hochwertige technische Interimslösung helfen.

Damit wird sichergestellt, dass keine Lücke in der Überwachung des Marienplatzes entsteht und die Polizei auch weiterhin die Videoüberwachung als Einsatzmittel nutzen kann. \\\Die Sicherheit duldet keinen Aufschub. Mit der bereits seit längerem gemeinsam mit der Landeshauptstadt Schwerin vorbereiteten Neuinvestition in moderne Technik haben wir schnell und zielgerichtet gehandelt. Die Interimslösung ist technisch auf dem neuesten Stand und stellt sicher, dass wir weiterhin auf Bildmaterial zugreifen können, um Straftaten zu verhindern und zu verfolgen. Es ist auch den Bemühungen des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit und den Verantwortlichen der Landeshauptstadt Schwerin zu verdanken, dass wir schnell und zuverlässig Lösungen gefunden haben“, sagte Innenminister Christian Pegel. \\\Um den datenschutzrechtlichen Belangen der Bürgerinnen und Bürger auf dem Marienplatz Rechnung zu tragen, wird das Innenministerium dem Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit die technischen Lösungen vorstellen. Anschließend wird mit der Installation der Interimslösung begonnen, die innerhalb der nächsten zwei Wochen abgeschlossen sein soll. Bis dahin werden die Polizistinnen und Polizisten in der Mobilen Wache umso intensiver auf dem Marienplatz präsent sein und wie gewohnt als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.





