Ein Restaurant in der Leopoldshöher Marktplatz mit einem modernen Ambiente und asiatischem Flair, eröffnet von den Liebhabern Von der Großstadt aufs Dorf.

Modernes Ambiente mit asiatischem Flair im neu eröffneten Restaurant `Mizu` am Leopoldshöher Marktplatz. Neuer Aufbruch an der Herforder Straße: Nach dem Abschied des griechischen Restaurant s `Syrtaki` zieht wieder Leben in die ehemaligen Gasträume ein.

Von der Großstadt aufs Dorf: Thi Thuy Nguyen und ihr Mann Quoc Hui Phan sind kürzlich von Berlin nach Leopoldshöhe gezogen und haben nun direkt am Marktplatz ihr eigenes asiatisches Restaurant eröffnet. Die Räume wurden neugestaltet und in Grüntönen sowie Holzoptik gehalten, ergänzt durch einzelne vietnamesische Dekorationselemente





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Restaurant Lebensstil Amestli

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