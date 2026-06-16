Der Bayerische Rundfunk stellte in einem Beitrag die scharia‑konforme Kleidung als Modetrend dar, während Frauen im Iran, Afghanistan und Syrien für das Nicht‑Tragen des Kopftuchs gewaltsam bestraft werden. Der Artikel analysiert die Diskrepanz zwischen medialer Inszenierung und realer Unterdrückung und kritisiert die Verharmlosung von Zwangsverschleierung als Stilphänomen.

Im Iran werden Frauen von der Straße gezerrt und verhaftet, wenn sie ihr Kopftuch nicht den staatlichen Vorgaben entspricht. Ähnliche Praktiken finden sich auch in Afghanistan und in Teilen Syriens, wo Zwangsverschleierung Alltag ist.

Währenddessen feierte der Bayerische Rundfunk (BR) in einem Fernsehbeitrag die vermeintliche "Modest Fashion" als neuen Modetrend auf deutschen Straßen. Der Beitrag begann mit Aufnahmen von Frauen in Bikinis und kurzen Hosen, die im Sommer ihre Haut zeigen und damit im öffentlichen Raum Aufmerksamkeit erregen. Im anschließenden Szenenwechsel wurde plötzlich ein Laden in Nürnberg gezeigt, der sich auf scharia‑konforme Kleidung spezialisiert hat.

Die Inhaber, Selda Dastan und ihr Mann Ahmed, betonten, wie wichtig es sei, dass Frauen ihre Haut nicht zur Schau stellen, weil dies ihrer religiösen Verpflichtung entspräche. Ahmed verglich Frauen dabei sogar mit Handys, die man mit einer Schutzhülle vor Beschädigungen bewahre, und behauptete, dass auch der weibliche Körper geschützt werden müsse. Der Bericht stellte diese Sichtweise als "Gegentrend" dar: Modest Fashion, also Mode, die wenig Haut zeigt und den Körper größtenteils bedeckt.

Das englische Wort "modest" könne neben "bescheiden" auch "züchtig" oder "schamhaft" bedeuten. Der BR ließ eine nicht‑muslimische Frau zu Wort kommen, die im Laden einkaufte und erklärte, dass sie in ihrem Alter ohnehin weniger Haut zeigen wolle und die Kleidung deshalb für sie passend sei. Sie betonte, dass sie keine kulturelle Aneignung betreibe, sondern einfach Kleidung suche, die zu ihrem Selbstbewusstsein passe.

Der Beitrag verknüpfte diese persönliche Geschichte mit einer historischen Darstellung der Frauenbewegung in Deutschland: Seit den 1960er Jahren kämpften Frauen für das Recht, Kleidung frei zu wählen, ein Kampf, der mit dem Minirock und der Ablehnung kniebedeckter Röcke begann. Der Beitrag suggerierte nun, dass die Vollbedeckung ein neuer Ausdruck von Emanzipation sei und dass Modest Fashion sich zu einem weltweiten Trend entwickelt habe, geprägt von muslimischen und jüdischen Designerinnen, die Kollektionen für alle Frauen schaffen.

Die Darstellung des BR steht in krassem Gegensatz zu der Realität von Millionen Frauen im Iran, in Afghanistan und in Syrien, die keine Wahl haben, was sie tragen dürfen. Dort werden Verstöße gegen die Kleiderordnung mit Gewalt bestraft, während die Medien im Westen die Verschleierung als modische Alternative glorifizieren. Die Berichterstattung lässt die strukturelle Gewalt und den Mangel an Freiheit für diese Frauen weitgehend unbeachtet und reduziert ein ernstes Menschenrechtsthema auf einen Stiltrend.

Kritiker fragen sich, ob ein solcher Beitrag nicht unbeabsichtigt die Unterdrückung von Frauen außenpolitisch legitimiert, indem er die Zwangsverschleierung als "freiwillige" Modeentscheidung darstellt. Die Diskussion um Modest Fashion sollte daher nicht von oberflächlichen Stildebatten ablenken, sondern die grundlegenden Fragen nach Freiheit, Selbstbestimmung und Menschenrechten in den Fokus rücken





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