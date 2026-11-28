Jede von uns hat sie im Kleiderschrank: die Strickjacke im „Oma“-Look. Im Winter 2026/2027 bekommt der Cardigan ein Upgrade – und sieht so richtig cool aus!

Jede von uns hat sie im Kleiderschrank: die Strickjacke im „Oma“-Look. Im Winter 2026/2027 bekommt der Cardigan ein Upgrade – und sieht so richtig cool aus!

, die uns an Oma erinnern, hüllt uns sofort ein Gefühl von Nostalgie ein. Sofort haben wir Kleidungsstücke im Kopf, die in einer Retro-Optik daherkommen und ein besonders warmes Wohlgefühl auslösen. Wir denken direkt an etwas Positives – du auch? Kein Wunder, dass diebegleitet uns auch im Winter 2026 und bringt eine Extraportion Nostalgie in unsere Garderobe.

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Allen voran Strickjacken, die uns an die gemütlichen Lieblingsstücke unserer Großmütter erinnern. Dieses Modell von Bonprix greift den klassischen Look mit seinemverleihen ihm einen charmanten Retro-Touch, während die komfortable Oversize-Passform für einen lässigen Twist sorgt. Dank der langen Ärmel, des schmal anliegenden Halsausschnitts und der Hemdkragen entsteht eine entspannte aber stilvolle Silhouette, die wunderbar unkompliziert wirkt. Eine Strickjacke wie von Oma – nur noch weicher, moderner und wie gemacht für gemütliche Winter-Looks 2026.