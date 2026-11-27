Zum Black Friday warten attraktive Angebote auf ausgewählte LEGO Star Wars Produkte. Ob legendäre Droiden oder gefürchtete Kopfgeldjäger – gleich mehrere Kultfiguren aus einer weit, weit entfernten Galaxie sind jetzt stark reduziert.

Zum Black Friday warten attraktive Angebote auf ausgewählte LEGO Star Wars Produkte. Ob legendäre Droiden oder gefürchtete Kopfgeldjäger – gleich mehrere Kultfiguren aus einer weit, weit entfernten Galaxie sind jetzt stark reduziert.

Bei Amazon findet ihr am Black Friday zahlreiche LEGO-Sets im günstigen Angebot. Der Bestseller unter den baubaren Spielzeugfiguren ist niemand Geringeres als der legendäreMehr als 18 Stunden Fantasy-Unterhaltung mit absolutem Rekordbudget – jetzt endlich auch ohne Amazon Prime Video im Heimkino genießenDoch auch Kinder werden hier zum Spielen animiert. R2-D2 ist mit einem aufsteckbaren dritten Bein, einem Periskop und Werkzeugen ausgestattet. Der Kopf lässt sich um 360 Grad drehen.

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Zum Set gehört außerdem eine. Dazu gehören der charakteristische Helm mit schwenkbarem Entfernungsmesser, ein Raketenrucksack, ein Blaster und ein Stoffumhang. Auf einem Sockel, der den Sand von Tatooine darstellt, lässt sich Boba Fett eindrucksvoll präsentieren. Dank des beweglichen Kopfes, der Arme und Hände lässt sich die Figur in unterschiedliche Actionposen bringen.