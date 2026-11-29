Mögliche Chip-Umleitungen nach China: USA drohen mit schärferen Exportkontrollen

Investing.com – Die Vereinigten Staaten werden ihre Exportkontrollen für High-End-Halbleiter verschärfen, sollte sich bestätigen, dass hochentwickelte Chips nach China gelangt sind. Dies erklärte ein führender Wirtschaftsberater von Präsident Donald Trump am Sonntag, spielte die Brisanz der Kontroverse umbetonte Kevin Hassett, Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats, dass auch die Vorgaben für den Verkauf von Spitzenhalbleitern der nächsten Generation einer deutlich strengeren Aufsicht unterliegen werden.

„Sollten tatsächlich einige der besten und neuesten Chips in die falschen Hände geraten sein – oder indirekt über Rechenzentren dorthin gelangt sein –, muss das absolut verschärft werden, falls sich das bewahrheitet“, so Hassett. Hassett vermied es, ausdrücklich zu bestätigen, dass aktuelle High-End-Halbleiter nach China abgezweigt wurden. Er wiegelte den potenziellen Schaden wiederholt ab und argumentierte, dass das rasante Innovationstempo bei Hardware einen etwaigen strategischen Nachteil begrenzen würde.

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„Diese Chips sind im Grunde bald veraltet und werden durch noch leistungsfähigere Modelle ersetzt, die einer noch genaueren Prüfung unterliegen werden“, erklärte Hassett. Sollten Halbleiter der Vorgängergeneration in unbefugte Hände gelangt sein, bedeute dies lediglich „ein kurzfristiges Verringern eines großen Vorsprungs, den die USA haben“.