Möglicher Trainerwechsel bei RB Leipzig: Martín Demichelis als Nachfolger für Ole Werner im Gespräch

Laut spanischen Medien könnte RB Leipzig an einer Verpflichtung von Martín Demichelis interessiert sein, um Ole Werner zu ersetzen. Während Werner selbst in den Urlaub verreist ist, gibt es hinter den Kulissen unterschiedliche Einschätzungen zu seiner Zukunft. Die Red-Bull-Zentrale soll einer Trennung nicht abgeneigt sein, während Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer für eine Verlängerung plädiert. Demichelis, aktuell noch bei RCD Mallorca unter Vertrag, könnte eine Ausstiegsklausel nutzen und damit zu dem Bundesligisten zurückkehren, bei dem er als Spieler große Erfolge feierte.

Bahnt sich die Rückkehr eines alten Bekannten nach Deutschland an? Martín Demichelis (45) steht laut spanischen Medien vor dem Aus bei RCD Mallorca. Nach Informationen der Sport zeitung Marca soll die Trennung vom Argentinier bereits beschlossen sein.

Der Grund könnte in der Bundesliga liegen: Demichelis soll ein Angebot von RB Leipzig vorliegen. Bei den Sachsen wird er dem Bericht zufolge als möglicher Nachfolger von Ole Werner (38) gehandelt. Nach Platz drei in der Bundesliga, der Qualifikation für die Champions League und dem gemeisterten Umbruch wirkte dessen Zukunft auf den ersten Blick wie eine klare Angelegenheit. Aber hinter den Kulissen wurde viel getuschelt und geredet.

BILD weiß: Werner schaut die-Spiele entspannt bei rund 30 Grad im Malaysia-Urlaub. Doch schon kommende Woche kehrt Werner zurück - und dann soll es Gespräche mit Leipzigs Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (42) zu seiner Zukunft im Klub geben. Erst danach könnte über einen möglichen Nachfolger diskutiert werden. Fakt ist: Innerhalb des Klubs gibt es unterschiedliche Strömungen.

Leipzigs Sportgeschäftsführer Schäfer macht seit Wochen kein Hehl daraus, dass er den Vertrag mit Werner verlängern möchte. Er kann die Arbeit von Werner sehr gut beurteilen, erlebt den Coach und die Mannschaft täglich hautnah. Aber: Aus der Red-Bull-Zentrale in Fuschl sind immer wieder kritische Stimmen zu vernehmen. Sky berichtet von Gerüchten, dass eine Trennung noch in diesem Sommer nicht ausgeschlossen sei.

Demnach soll auch Global-Sportboss Jürgen Klopp (58) diese Möglichkeit befürworten. Laut den Spaniern soll Demichelis Werner ablösen. Er übernahm Mallorca im März, sollte den Klub vor dem Abstieg retten. Das gelang ihm nicht.

Dennoch verlängerte er seinen Vertrag bis 2028 - offenbar mit einer Ausstiegsklausel. Für den Ex-Verteidiger wäre es die nächste Station seiner Trainerlaufbahn. Seine Karriere an der Seitenlinie begann er bei den Bayern. Dort betreute er zunächst die U19, später die zweite Mannschaft.

Als Spieler feierte Demichelis mit dem FC Bayern große Erfolge. Von 2003 bis 2010 gewann er mit den Münchnern viermal die deutsche Meisterschaft. Nach seinen ersten Trainerstationen im Nachwuchsbereich und bei der zweiten Mannschaft des FC Bayern sammelte Demichelis später in seiner Heimat Argentinien Erfahrungen auf höchstem Niveau. Mit River Plate feierte er seine bislang größten Erfolge als Cheftrainer und führte den Traditionsklub zur Meisterschaft sowie zum Gewinn der Supercopa.

Anschließend zog es ihn nach Mexiko zum FC Monterrey. Dort endete seine Zeit jedoch bitter: Nach dem knappen Aus im Viertelfinale der Liga-Play-offs trotz einer Führung aus dem Hinspiel trennten sich die Wege von Klub und Trainer





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