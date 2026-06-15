Mögliches Ende des Irankriegs: Rahmenabkommen sorgt für Ölpreisverfall und internationale Reaktionen

US-Präsident Trump verkündet Einigung mit Iran; Ölpreise fallen deutlich; Deutschland und Frankreich bereiten Einsatz zur Sicherung der Straße von Hormus vor; Israel zeigt sich skeptisch.

Der mögliche Friedensschluss zwischen den USA und dem Iran sorgt weltweit für Schlagzeilen. US-Präsident Donald Trump verkündete überraschend eine Einigung auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges.

Die Nachricht ließ die Ölpreise deutlich fallen: Der Preis für Brent-Rohöl sank um knapp fünf Prozent auf 82,99 US-Dollar je Barrel, der niedrigste Stand seit dem 10. März. Auch die US-Sorte WTI gab um mehr als fünf Prozent nach. Analysten sehen darin eine Reaktion auf die erwartete Wiedereröffnung der Straße von Hormus, die für den globalen Öltransport von zentraler Bedeutung ist.

Die Details des Abkommens sind noch nicht vollständig bekannt, doch erste Informationen deuten auf weitreichende Zugeständnisse beider Seiten hin. Nach Angaben des iranischen Außenministeriums sieht die Vereinbarung neben der Regelung der Durchfahrtsgebühren für die Straße von Hormus auch Reparationszahlungen an den Iran sowie die Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswerte vor.

"Die Freigabe eingefrorener Vermögenswerte sowie die Reparationszahlungen für die Kriegsschäden sind zwei essentielle Punkte", teilte ein Sprecher mit. Gleichzeitig betonte die iranische Nachrichtenagentur Fars, dass die Klausel zur Souveränität über die Straße von Hormus im letzten Moment hinzugefügt worden sei, um die iranisch-omanische Kontrolle zu unterstreichen. Dies wirft Fragen auf: Ist der Preis für den Frieden zu hoch? Kritiker in Israel und den Golfstaaten befürchten, dass die USA dem Iran zu weit entgegenkommen.

Die Bundesregierung zeigt sich bereit, sich schnell an einem internationalen Einsatz zur Sicherung der Straße von Hormus zu beteiligen. Vize-Regierungssprecher Sebastian Hille erklärte in Berlin, dass ein Bundestagsmandat "ziemlich zügig" verabschiedet werden könne, sofern das Abkommen wie geplant am Freitag unterzeichnet werde. Auch Frankreich kündigte an, innerhalb weniger Tage Militärflugzeuge, Fregatten und den Flugzeugträger zur Absicherung der Meerenge entsenden zu können. Präsident Macron sagte in einem Interview: "Wir sind bereit, sehr, sehr schnell zu handeln.

" Er betonte, dass Frankreich alles tun werde, damit das Rahmenabkommen Wirklichkeit wird. Die israelische Armee hingegen wird sich laut Verteidigungsminister Israel Katz vorerst nicht aus den besetzten Gebieten im Südlibanon zurückziehen. Israel befürchtet, dass eine Waffenruhe mit dem Iran auch das Ende der Kämpfe gegen die Hisbollah bedeuten könnte. Bundesbankpräsident Joachim Nagel dämpfte jedoch die Hoffnung auf eine schnelle Entspannung an den Ölmärkten.

Zwar zeichne sich ein Waffenstillstand ab, aber es werde Monate dauern, bis sich das Ölangebot wieder normalisiere. Derweil warnte US-Präsident Trump indirekt vor einem Scheitern der Gespräche: Sollte keine Einigung zum Atomprogramm erzielt werden, drohe er mit einer Wiederaufnahme der Militärschläge oder damit, die USA zum "Wächter des Nahen Ostens" zu machen und 20 Prozent der regionalen Einnahmen einzufordern.

Die Kämpfe im Libanon gingen trotz des Rahmenabkommens zunächst weiter: Israel griff die Umgebung der Stadt Nabatija an, wie die libanesische Staatsagentur NNA berichtete. Bundesaußenminister Johann Wadephul forderte unterdessen eine uneingeschränkte Öffnung der Straße von Hormus für die Schifffahrt. Die EU-Außenminister beraten in Luxembourg über die nächsten Schritte. Die kommenden Tage werden zeigen, ob das Abkommen tatsächlich unterzeichnet wird und ob es den langersehnten Frieden bringt.

Die geopolitischen Verflechtungen sind komplex, und die Beteiligung zahlreicher Akteure macht eine schnelle Umsetzung schwierig. Insbesondere die Rolle der Straße von Hormus bleibt ein zentraler Streitpunkt. Während der Iran auf seiner Souveränität beharrt, fordern westliche Staaten eine freie Durchfahrt. Sollte der Deal platzen, droht eine erneute Eskalation mit unabsehbaren Folgen für die Weltwirtschaft und die Sicherheit im Nahen Osten





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