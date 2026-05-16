Mohamed Abdilaahi bricht Dieter Baumann-Rekord und stellt neue Weltjahresbestleistung auf

Mohamed Abdilaahi, ein Mönchengladbacher Leichtathlet, hat einen alten deutschen Rekord von Olympiasieger Dieter Baumann gebrochen. Abdilaahi gewann die Diamond-League-Saison in China in 7:25,77 Minuten und stellte gleichzeitig eine neue Weltjahresbestleistung auf. Mit einem „Jaaahhh“ feierte Abdilaahi seine Bestmarke nach seinem ungefährdeten Erfolg.

Mohamed Abdilaahi (27) hat erneut einen alten deutschen Leichtathletik-Rekord von Olympiasieger Dieter Baumann gebrochen. Über 3.000 Meter gewann der Mönchengladbacher beim Start der neuen Diamond-League-Saison in China in 7:25 , 77 Minuten und stellte gleichzeitig eine neue Weltjahresbestleistung auf.

Damit war Abdilaahi in Keqiao fast fünf Sekunden schneller als Baumann, der 1998 7:30,50 Minuten gelaufen war. Mit einem lauten „Jaaahhh“ feierte Abdilaahi die Bestmarke nach seinem ungefährdeten Erfolg. Im vergangenen Juli hatte er Baumann zunächst die deutsche Bestmarke über dessen einstige Paradestrecke 5.000 Meter abgenommen, Ende März holte er sich auch dessen Rekord über 10.000 Meter. Für die Europameisterschaften in Birmingham im August darf sich Abdilaahi Hoffnungen auf Medaillen machen





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