Mohamed Ali Zoma: Miroslav Klose dämpft Comeback-Hoffnungen nach Schulter-OP

Trainer Miroslav Klose glaubt nicht an eine Rückkehr von Mohamed Ali Zoma in diesem Jahr. Nürnbergs Torjäger hatte nur 16 Tage nach seiner Schulter-OP wieder am Spielfeldrand gejubelt.

Mohamed Ali Zoma von Nürnberg ist nur 16 Tage nach seiner mehrstündigen Schulter-Op eration am Samstag wieder im Innenraum des Stadions aufgetaucht. Beim 2:0-Heimsieg gegen Darmstadt umarmte der 22-Jährige seine Mitspieler, sein Arm steckte nicht mehr in einer Schlinge.

Die Szenen ließen die Anhänger sofort hoffen, dass der beste Torjäger der 2. Liga mit 17 Toren im Jahr 2026 schneller zurückkehrt als gedacht. Trainer Miroslav Klose, 48, dämpfte diese Erwartung am Dienstag im Gespräch mit BILD deutlich.

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Klose erwartet keine Rückkehr Zomas in diesem Jahr

Miroslav Klose glaubt nicht, dass Mohamed Ali Zoma noch in diesem Jahr auf den Platz zurückkehrt. Der Trainer begründete seine Einschätzung mit eigenen Erfahrungen, denn auch er hatte eine vergleichbare Operation.

Klose betonte, dass er deshalb wisse, wie speziell eine solche Verletzung sei, besonders wenn man fällt. Der Weltmeister machte damit klar, dass die Heilung für Zoma kein kurzer Prozess werden dürfte.

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Die Hoffnung auf ein Blitzcomeback hat Klose somit klar zunichtegemacht. Für Nürnberg bedeutet das, dass der Angreifer Mohamed Ali Zoma auf absehbare Zeit als Option ausfällt.

Nürnberg ohne Zoma: Punkteschnitt und Offensivprobleme

Nürnberg holte ohne Mohamed Ali Zoma im Schnitt 2,0 Punkte pro Spiel, mit ihm im Team waren es 2,3 Punkte. Der Unterschied in der Punkteausbeute fällt damit nur minimal aus.

Offensiv sah das Bild jedoch deutlich anders aus. Die Auftritte gegen St. Pauli (3:1) und gegen Darmstadt waren nach Einschätzung der Lage mehr als dünn, was die Bedeutung des Torjägers unterstreicht.

Umso mehr hofft Miroslav Klose, dass sein Superstar Ende Januar wieder im Aufstiegskampf helfen kann. Klose sieht bei Zoma gute Voraussetzungen, da dessen Körper sehr robust sei.

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Klose erklärte, die Schulterpartie des Stürmers sehe ganz anders aus als seine damals. Durch die Muskulatur werde die Schulter stark stabilisiert, dennoch werde Nürnberg bei Zoma nichts forcieren und die Entwicklung von Woche zu Woche prüfen.

Termine bis Mitte Dezember: Spieltage und Versammlung

Der nächste feste Termin für den Club ist die Jahreshauptversammlung am Dienstag, 17. November, um 17.30 Uhr in der Kia Metropol Arena. Sie findet vor den nächsten sportlichen Aufgaben statt.

Am Freitag, 27. November, um 18.30 Uhr steht der 13. Spieltag beim FC Heidenheim auf dem Programm. Das Spiel wird für Nürnberg ein wichtiger Gradmesser im Kampf um den Aufstieg sein.

Am Freitag, 11. Dezember, um 18.30 Uhr folgt der 15. Spieltag beim 1. FC Magdeburg. Bis dahin muss Mohamed Ali Zoma nach Angaben von Miroslav Klose weiter Geduld beweisen, bevor er wieder auf Torejagd gehen kann.