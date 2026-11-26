Der US-Ökonom warnt vor den wirtschaftlichen Folgen des zunehmenden Dirigismus – auch im Zusammenhang mit Nvidia. Zugleich betont er, lieber ein Teil der chaotischen KI-Revolution als abgehängt zu sein.

. Teil zwei wäre der Sturz von Huang. Teil drei wird gerade geschrieben: die Nachwirkungen. Und die hätten mindestens sechs oder sieben Kapitel.

Die Einmischung der Regierung in die Corporate Governance, die zirkulären Finanzdeals, aber natürlich auch die Industriepolitik. Präsident Trump sprach von Nvidia als „nationalem Champion“. Wir sehen also, wie sich die Industriepolitik beschleunigt, gerade im Tech-Sektor. Das hat schon unter Trumps Vorgänger Joe Biden angefangen.

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Biden verabschiedete damals den Chips Act, ein Subventionsprogramm über 52 Milliarden Dollar für die heimische Chipindustrie. Genau, und als die Trump-Regierung im vergangenen Jahr eine Beteiligung von zehn Prozent an Intel übernahm, war das ein weiterer großer industriepolitischer Schritt. Foto: REUTERS Industriepolitik klingt aber eher noch harmlos. Handelt es sich hier nicht um einen starken Dirigismus, der im krassen Gegensatz zur republikanischen Tradition steht?