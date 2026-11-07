Mohamed Salah soll die türkische Staatsbürgerschaft und eine Staatsmedaille erhalten. Der 34-Jährige glänzt in der Süper Lig mit zehn Toren in 15 Spielen für Trabzonspor.

Der ehemalige Liverpool-Star Mohamed Salah steht im Fokus der türkischen Medien und Politik. Nach einem Wechsel im Sommer zur Süper Lig zeigt der 34-jährige Offensivspieler beeindruckende Leistungsdaten. Der Sportjournalist Mohamed Kaoud von BBC Arabic berichtet, dass Salah und seine Familie die türkische Staatsbürgerschaft erhalten sollen. Zusätzlich ist eine besondere Auszeichnung geplant.

Staatsmedaille für herausragende Verdienste

Die geplante Ehrung geht über die reine Spielergage hinaus. Salah soll eine Staatsmedaille für herausragende Verdienste verliehen bekommen. Dieser Schritt ist eine direkte Reaktion auf seinen Einfluss auf den türkischen Sport und den Tourismus. Offizielle Bestätigungen seitens der türkischen Regierung oder des Vereins Trabzonspor liegen bisher jedoch nicht vor. Die Berichte basieren ausschließlich auf den Informationen des Journalisten Kaoud.

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Statistische Dominanz in der Süper Lig

Salahs Motivation auf dem Platz ist durch seine Statistiken klar ersichtlich. In 15 Partien für Trabzonspor erzielte er bereits zehn Tore und bereitete fünf weitere vor. Mit acht Ligatreffern belegte er Platz drei der Torschützenliste. Nur Gift Orban von Amed SK und Victor Osimhen von Galatasaray SK liegen mit jeweils neun Treffern vor ihm. Es handelt sich dabei um einen historischen Rekord für die Liga.

Erster Spieler mit sieben Torbeteiligungen

Englische Medien heben hervor, dass Salah der erste Spieler in der Geschichte der Süper Lig ist. Ihm gelangen zehn Torbeteiligungen in seinen ersten sieben Spielen für den neuen Klub. Diese rasante Startphase unterstreicht seine internationale Klasse. Der Rechtsaußen gehört zu den bestbezahlten Profis der ersten türkischen Liga. Sein aktueller Vertragslaufzeit erstreckt sich bis zum Jahr 2028.

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Internationale Erfolge und aktuelle Niederlage

Auch in der UEFA Europa Conference League zeigt Salah starke Leistungen. Bei vier Einsätzen steuerte er zwei Tore bei und bereitete zwei weitere Treffer vor. Trabzonspor steht auf Platz 12 der Conference League. Von den bisherigen drei Spielen wurden zwei gewonnen. Am gestrigen Abend verlor das Team jedoch das Spiel gegen den Bundesligisten SC Freiburg mit einem klaren 0:1. Trotz dieser Niederlage bleibt die internationale Präsenz positiv.

Ausblick auf das nächste Süper Lig Spiel

Für Trabzonspor läuft die Saison technisch betrachtet solide. Nach zehn Spieltagen steht der Klub mit 22 Punkten auf Rang drei der Süper Lig Tabelle. Die sportliche Zukunft bleibt spannend. Am kommenden Sonntag wartet das Duell gegen Alanyaspor. Der Zwölfte der Tabelle ist der Gegner dieses Spiels. Der Anpfiff für dieses wichtige Duell ist um 16.30 Uhr angesetzt.