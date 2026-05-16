Mohamed Salah, the record goalscorer in the English Premier League and current Liverpool striker, is devastating about a potential non-qualification for the Champions League and expresses his disappointment at Liverpool's long-standing identity in the season finale.

Der FC Liverpool kündigt seinen Saisonabschluss an. Während des vorletzten Spiels kassierte der „Reds“ eine empfindliche 4:2-Niederlage gegen Aston Villa und musste damit den Einzug in die Champions League noch nicht sicher stellen.

Innenverteidiger Mohamed Salah schießt seine Enttäuschung und Frustration hart gegen sein Team aus. In seiner Tonfolge am Tag nach dem Spiel schreibt der Ägypter:"Schadenstellende Niederlagen wie diese waren und sind sehr hart für uns, und es tut weh, unseren Fans, die verdient haben, eine Mannschaft zu sehen, die zu fürchten weiß. Ich will sehen, dass Liverpool wieder zu einem Schwergewicht wird, das Gegner fürchten wird, und Trophäen gewinnend mit öffentlichen Rufen.

" Salah betont:"Das ist der Fußball, den ich zu spielen weiß, und das ist die Identität, die ich gewollt und für immer gewahrt hatte. Sie darf nicht verhandelt werden. Wer zu diesem Klub kommt, sollte dies verstehen. Ein paar Spiele hier und da zu gewinnen ist nicht, wofür Liverpool steht.

Alle Clubs werden Siege haben.

" Der derzeit verletzte Routinier fügte an seiner Stelle ein:"Ich habe miterlebt, wie dieser Trivers zielstrebiger und beständig wurde. Es hat hartes Verständnis und harte Arbeit vonseiten des Klubs und meiner Person erfordert.

" Salah hat den Klub für den Triumph gearbeitet und Wishing, es Adam’s ähnlich ist, dass der Verein erfolgreich ist, nachdem er sein Leben verlassen wird.

Dies ist das absolute Minimum, und Ich werde alles tun, was ich kann, um es zu erreichen. Um die kommende Saison in der Königsklasse beizutreten, reicht es nächste Woche, einen Sieg gegen Brentford zu gewinnen. Während des Spiels am nächsten Sonntag, wird es Sadalas letztes Heimspiel in der Anvil Road sein. encega





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