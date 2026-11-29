Nach dem 2:1-Auswärtssieg von Trabzonspor bei ZSKA Sofia steigt Mohamed Salah aus Versehen in den gegnerischen Bus. Die kuriose Szene sorgt für humorvolle Debatten in den Sozialen Medien.

Mohamed Salah sorgt nach dem Europa-League-Spiel am Donnerstagabend nicht nur durch sein sportliches Können für Aufmerksamkeit, sondern auch durch eine vergessliche Aktion. Der ägyptische Superstar von Trabzonspor steigt nach dem 2:1-Auswärtssieg bei ZSKA Sofia aus Versehen in den Bus der gegnerischen Mannschaft ein. Diese kuriose Szene spielt sich in der bulgarischen Hauptstadt Sofia ab, wo der Angreifer nach einem harten Einsatz zunächst in Richtung der eigenen Transportmittel gehen wollte.

Sportlicher Sieg mit persönlicher Note

Das Spiel auf dem Rasen war für Trabzonspor ein echter Krimi, der erst in der Schlussphase entschieden wurde. Mohamed Salah war mitten im Geschehen und sorgte für die Wende. In der 69. Minute erzielte der Ägypter den wichtigen Ausgleichstreffer. Kurz vor dem Ende der Partie, in der Nachspielzeit, bereitete er zudem den Siegtreffer für seinen Teamkollegen Noah Saviolo vor.

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Der Angreifer verließ das Stadion völlig ausgepowert, aber überglücklich. Er wurde von einem Sicherheitsmann begleitet, der ihn sicher zu den Mannschaftsbussen führen sollte. Die körperliche Anstrengung des Spiels ist spürbar, doch die Freude über den wichtigen Auswärtserfolg dominiert die Stimmung der Mannschaft. Die Leistung von Salah und dem Team wurde vor Ort mit Applaus bedacht.

Kurioser Irrtum vor dem eigenen Transporter

Doch dann scheint bei dem Torjäger das innere Navigationssystem kurz ausgefallen zu sein. Statt auf die Beschriftung seiner eigenen Fahrzeuge zu achten, steuert Salah zielstrebig auf den Bus von ZSKA Sofia zu. Er steigt tatsächlich die ersten Stufen hinauf und betritt den Raum der gegnerischen Mannschaft. Verdutzte Gesichter machen sich bei den Spielern und Betreuern von ZSKA Sofia breit.

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Die Hosts trauen ihren Augen kaum, als plötzlich der Mann im Bus steht, der ihnen kurz zuvor noch die Heimpleite beigebracht hat. Die Situation wäre peinlich gewesen, wenn Salah nicht sofort reagiert hätte. Er merkt seinen Irrtum, anstatt peinlich berührt das Weite zu suchen. Stattdessen nimmt er die Verwechslung mit großem Humor.

Humorvolle Reaktion löst Virale Debatten aus

Anstatt sich zu entschuldigen oder schnell zu verschwinden, lacht der 32-jährige Superstar herzlich über sein eigenes Missgeschick. Er verlässt gut gelaunt wieder das Fahrzeug, wobei er sogar noch Zeit für ein strahlendes Selfie mit einem begeisterten Sicherheitsmitarbeiter findet. Das Video der Bus-Panne geht im Internet sofort viral und sorgt für heitere Reaktionen in den Sozialen Medien.

Viele Fans witzeln bereits darüber, dass der ehemalige Liverpool-Star wohl einfach Rot gesehen habe und aus alter Gewohnheit eingestiegen sei. Die Szene zeigt eine lockere Seite von Salah, die über die sportliche Leistung hinausgeht. Fans und Gegner nehmen die Verwechslung als netten Moment nach einem intensiven Spiel. Die Interaktion bleibt in Erinnerung als humorvolle Geste auf dem Fußballfeld.