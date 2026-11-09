Mohrhardt wirbt mit Bestatter auf der Brust um Gegnerin Duchonova

Boxerin Maddy Mohrhardt trägt den Namenszug eines Bestattungsinstituts auf der Brust. Der Sponsor setzt auf eine provokante Werbefläche und zeigt, wie abhängig Frauen im Boxen von privaten Geldgebern sind.

Die deutsche Boxerin Maddy Mohrhardt geht mit einer ungewöhnlichen Werbefläche in ihren nächsten Kampf. Ein Bestattungsinstitut hat als Sponsor den Namenszug des Unternehmens auf ihrem Oberteil platziert, und zwar auf der Brust. Adressat der Botschaft ist vor allem ihre Gegnerin Duchonova, die im Boxsport den Beinamen 'die Diva' trägt.

Mohrhardt erklärt die Platzierung mit einem bewussten Schachzug. Sie sagt, der Sponsor habe sich den Platz auf ihrem Oberteil ganz gezielt gesichert. Der Bestatter habe dazu gemeint, er finde es cool, wenn die Gegnerin den Schriftzug lese. Die Sportlerin nimmt den Psycho-Trick dabei mit einem Grinsen hin.

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Bestattungsinstitut sichert sich Werbefläche auf der Brust

Das Bestattungsinstitut von Marco Jäckle ist als Sponsor bei Maddy Mohrhardt eingestiegen und hat sich dafür eine besonders exponierte Werbefläche gesichert. Der Namenszug des Unternehmens steht direkt auf der Brust der Boxerin und ist damit im Ring deutlich sichtbar.

Den Kontakt zwischen beiden Seiten stellte nach Angaben der Boxerin eine Wohltätigkeitsauktion her. Diese wurde von Rainer Gottwald organisiert, dem Mentor von Mohrhardt. Marco Jäckle gilt dabei als Fan des Kampfsports, was das Engagement für die Athletin erklärt.

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Berührungsängste mit dem Thema Tod hat Maddy Mohrhardt nach eigenen Worten nicht. Sie sagt, das Thema gehe irgendwie jeden an. Die Kombination aus Sportwerbung und Bestattungsbranche wirkt damit bewusst direkt und ohne Umschweife.

Frauen-Boxen ist auf private Sponsoren angewiesen

Maddy Mohrhardt ist wie viele Boxerinnen auf private Sponsoren angewiesen, weil die Preisgelder im Frauen-Boxen heutzutage niedrig sind. Anders als die Pionierin Halmich zu ihrer Zeit muss sie sich ihre Förderung deshalb über Partner aus der Wirtschaft sichern.

Nach den Angaben im Bericht müssen die Sportlerinnen meist sogar die Gagen für ihre Gegnerinnen selbst bezahlen. Das belastet die Athletinnen finanziell zusätzlich und macht Sponsoring zu einem zentralen Baustein ihrer sportlichen Laufbahn. Der Fall Mohrhardt zeigt, wie stark die Finanzierung des Frauen-Boxens von einzelnen Geldgebern abhängt.

Mohrhardt sieht Chancen und Risiken im Boxen

Maddy Mohrhardt wünscht sich, eines Tages ganz vom Boxen leben zu können. Sie betont aber gleichzeitig, dass sie nicht vollständig vom Sport abhängig ist, da sie als studierte Sportpsychologin ein weiteres berufliches Standbein hat.

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Die Boxerin ist sich der Risiken ihres Sports bewusst. Sie sagt, mit einem Schlag könne alles vorbei sein. Diese nüchterne Einschätzung prägt ihre Haltung zur Karriere und zu den Sponsoren, die sie aktuell unterstützen.

Für Fans und Beobachter bleibt der Kampf gegen Duchonova die nächste sichtbare Station des ungewöhnlichen Sponsorings. Der Auftritt von Mohrhardt mit dem Schriftzug des Bestattungsinstituts auf der Brust wird im Ring zeigen, ob der Psycho-Trick auf die Gegnerin wirkt.