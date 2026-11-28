Wael Mohya glänzte bei Werder Bremen, doch ein Fehler und das Tor von Füllkrug sorgten für ein 3:3. Borussia Mönchengladbach verliert den Vorsprung.

Wael Mohya blieb dem VfB Stuttgart in der Vergangenheit treu, als er am 7. Spieltag beim einzigen Bundesliga -Sieg in der Mayschule mit einem 3:2-Erfolg auf sich aufmerksam machte. Damals, ebenfalls an einem Freitagabend, leitete der damals 17-jährige das 1:1-Ausgleichstor ein, bereitete das 2:1 durch Shuto Machino vor und traf selbst zum 3:1. Jetzt zeigte der U21-Nationalspieler, der zuletzt sogar in den Kader der A-Nationalmannschaft berufen wurde, erneut seine Klasse, als Borussia Mönchengladbach am Freitagabend bei Werder Bremen antrat.

Doch dieses Mal konnte sich der Youngster nicht selbst krönen, obwohl er die Chancen auf ein weiteres Fohlen-Tor in der zweiten Halbzeit mehrfach hatte. Bremen-Keeper Heim rettete in einer Situation mit einer starken Fußabwehr, und Werder-Kapitän Friedl schmiss sich in letzter Sekunde in einen Schuss von Mohya. Die größte Chance hatte der 17-Jährige nach einem genialen Dribbling, das er in der eigenen Hälfte begann, selbst zu nutzen, legte den Ball aber noch einmal auf Franck Honorat ab, woraufhin die Chance verpuffte.

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Mohya bereut Taktikentscheidung und Torvorlage

Eine Entscheidung, die Mohya im Nachhinein mächtig ärgerte. Er gab zu, dass ihm die Szene noch im Kopf herumschwirrte, obwohl er dies als nicht gut empfindet. Er analysierte kritisch, dass er den Moment hätte mutig mit links nehmen und selbst schießen können. Seiner Einschätzung nach war die Wahrscheinlichkeit höher gewesen, dass der Ball in das Netz gegangen wäre, hätte er den Ball direkt und selbstbewusst zum Abschluss gebracht, anstatt die Vorlage für Honorat zu spielen.

Frustration über verlorenen Vorsprung und Füllkrug-Tor

Nicht nur wegen der eigenen verpassten Chancen war Mohya nach dem späten Gegentor zum 3:3-Endstand mächtig gefrustet. Werders Top-Torjäger Niclas Füllkrug erzielte den Anschlusstreffer, es war bereits sein 11. Saisontor. Der 33-Jährige sorgte damit für den Endstand, nachdem Gladbach die Partie lange Zeit kontrolliert hatte. Für den 17-Jährigen war es ein schmerzhafter Moment, nachdem das Team die Führung lange verteidigt hatte.

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Die Fohlen wollen die verlorenen Punkte zurückholen

Der Traum vom zweiten Sieg in Folge ist für Borussia Mönchengladbach vorerst geplatzt. Mohya und seine Teamkollegen waren der Ansicht, die bessere Mannschaft gewesen zu sein. Sie hätten in der ersten Halbzeit durchaus das eine oder andere Tor mehr schießen können, um die Partie frühzeitig zu entscheiden. Der 3:1-Vorsprung in der zweiten Halbzeit sollte dabei als sicherer Status quo gelten, aus dem nicht mehr ausgestiegen werden sollte.

Stimmungen nach dem späten Ausgleich bei Werder Bremen

Stattdessen gaben die Gäste in den letzten Minuten des Spiels noch das Spiel ab, was für das gesamte Aufgebot von Borussia Mönchengladbach ein bitterer Beigeschmack war. Ein Sieg hätte dem Team richtig gutgetan, um den Druck zu nehmen und die Form aus dem Spiel gegen Stuttgart fortzusetzen. Die Enttäuschung ist bei den Spielern daher groß, da sie das Ergebnis aus der Hand gegeben haben, obwohl sie das Spiel lange Zeit in der Hand hatten und die besseren Chancen aus dem Boden stießen. Die kommenden Spiele werden nun als Chance dienen, diesen Rückschlag schnell zu vergessen und wieder zur Erfolgsspur zurückzukehren, da die Punkteverteilung in der Tabelle durch dieses unentschieden weiterhin offen bleibt und keine sichere Position garantieren kann.