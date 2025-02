Molly-Mae Hague und Tommy Fury: Liebes-Comeback am Valentinstag

Nach ihrer Trennung im August 2024 scheinen Molly-Mae Hague und Tommy Fury wieder zueinander gefunden zu haben. Das Paar wurde am Valentinstag gemeinsam gesichtet und scheint eine zweite Chance zu wagen. Doch nicht alle sind mit der Rückkehr der Beziehung zufrieden. Besonders Molleys Schwester Zoe ist enttäuscht.

Molly-Mae Hague (25) und Tommy Fury (25), bekannt aus der Reality-TV-Show Love Island , scheinen ihre Beziehung wiederbelebt zu haben. Nur wenige Monate nach ihrer Trennung im August 2024 wurden die beiden nun nach Wochen der Spekulationen um ein Liebes-Comeback gemeinsam am Valentinstag gesichtet.

Der Boxprofi parkte am Morgen seinen Mercedes 4x4 vor Molly-Maes 4,2-Millionen-Euro-Anwesen in Cheshire, bevor das Paar laut The Sun für eine romantische Unternehmung ihre gemeinsame Tochter Bambi in die Obhut einer Babysitterin gab. Die Freunde und die Familie der jungen Mutter sollen jedoch unglücklich darüber sein, dass die beiden wieder zueinander finden, vor allem ihre Schwester Zoe. Sie werde 'nie vergessen, was Tommy ihr angetan hat'. Die Trennung hatte für große Schlagzeilen gesorgt, nachdem Videoaufnahmen Tommy in Gesellschaft einer anderen Frau zeigten. Es ist nicht das erste Mal, dass die Beziehung der beiden durch Herausforderungen erschüttert wird. Schon zuvor sprach Molly-Mae in ihrer Prime-Video-Dokumentation 'Molly Mae: Behind It All' offen über Tommys Schwierigkeiten mit Alkohol und wie diese ihre Partnerschaft belasteten. Ihre Familie sei daher alles andere als begeistert: 'Noch vor sechs Monaten vertraute sie ihnen an, dass sie damit rechnete, dass andere Frauen aus der Versenkung auftauchen würden, und dass sein Alkoholkonsum sie an den Rand des Abgrunds getrieben hatte. Jetzt ist sie wieder in Tommys Armen und alles scheint so schnell zu gehen', resümierte ein Insider im Interview mit der britischen Zeitung. 'Ihre Familie ist entsetzt, dass er wieder in ihrem Leben ist.' Trotz der Kritik aus ihrem Umfeld und teils besorgter Reaktionen ihrer Fans steht Molly-Mae zu ihrer Entscheidung. Ein Vertreter erklärte gegenüber Mail Online, dass sie derzeit den Fokus auf das Wohl von sich selbst und ihrer Tochter lege, während sie gemeinsam mit dem Boxprofi die Erziehung stemmt. 'Die Meinung anderer über ihre Beziehung ist nicht ihr Fokus oder ihre Sorge. Nur sie weiß, wie sie sich fühlt.' Spekulationen, dass die vorangegangene Trennung inszeniert gewesen sei, wies Molly-Mae entschieden zurück. 'Ich wünschte, es wäre ein PR-Gag gewesen, das hätte vieles einfacher gemacht', sagte sie bei einer Dokumentationsvorführung. Um Zweifel auszuräumen, bat sie ihre Anhänger, die Serie anzusehen, um die Geschichte aus ihrer Perspektive zu verstehen





