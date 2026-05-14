Momentum-Investing: Profitiere von führenden Aktien und vermeide Schwache

Dieses Webinar widmet sich dem Phänomen des Momentum-Investings und zeigt, wie man von führenden Aktien und vermeide Schwache profitieren kann. Es konzentriert sich auf relative Stärke, identifiziert führende Aktien und ersetzt schwache Werte konsequent durch stärkere Titel. Ein besonderer Fokus liegt auf aktuellen Momentum-Highlights aus dem Nasdaq 100, spannenden KI-Aktien sowie ausgewählten Titeln, die auch für Short-Selling-Strategien interessant sein können.

Warum steigen manche Aktien scheinbar immer weiter, während andere trotz günstiger Bewertung kaum vom Fleck kommen? Genau dieser Frage widmen wir uns im nächsten Webinar.

Im Mittelpunkt steht ein Börsenphänomen, das viele Anleger unterschätzen: Momentum. Dahinter steckt die Beobachtung, dass Aktien mit starker Kursentwicklung häufig über längere Zeiträume stark bleiben. Kapital fließt bevorzugt in Gewinner, institutionelle Investoren bauen Positionen in Marktführern weiter aus, und Trends können sich dadurch selbst verstärken. Im Webinar zeigen wir, warum Momentum kein Zufall ist, sondern seit Jahrzehnten wissenschaftlich untersucht wird.

Der Momentum-Effekt zählt zu den robustesten Anomalien an den Finanzmärkten und bildet die Grundlage zahlreicher professioneller Investmentstrategien





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