Die Regierung von Monaco stellt personalisierte Nummernschilder vor. Ab 10.000 Euro pro Zeichen können Superreiche ihre Autos kennzeichnen. Jahresgebühr ist höher.

Die Regierung des Fürstentums Monaco hat am Montag offiziell die Einführung eines exklusiven Dienstes für personalisierte Nummernschild er angekündigt. Dieser neue Service richtet sich speziell an die wohlhabende Bevölkerung und die zahlreichen Besitzer von Luxusfahrzeugen in dem kleinen Staat am Mittelmeer. Mit dieser Maßnahme reagiert der Staat auf eine seit Längerem existente Nachfrage nach individuellen Fahrzeugkennungen, die über die Standardkombinationen hinausgehen.

Neue Kostenstruktur pro Zeichen und Jahr

Die Kosten für diese besonderen Kennzeichnungen sind im Vergleich zu früheren Systemen deutlich gestiegen. Pro Buchstabe, der in das gewünschte Kennzeichen integriert werden soll, fallen künftig Gebühren in Höhe von 10.000 Euro an. Diese Summe wird einmalig für die Beantragung fällig. Darüber hinaus muss jährlich eine zusätzliche Gebühr in Höhe von 2.500 Euro gezahlt werden, um das Kennzeichen in Gebrauch zu halten. Jeder weitere, über das Standardlimit hinausgehende Buchstabe kostet erneut 2.500 Euro pro Jahr.

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Bisher waren die klassischen Nummernschilder in Monaco entweder aus vier Ziffern oder aus einer Kombination aus drei Ziffern und einem Buchstaben aufgebaut. Wunschkombinationen, die nicht bereits vergeben waren, konnten von den Bürgern bis dato kostenlos beantragt werden. Dies ändert sich mit der neuen Regelung grundlegend, da nun die Möglichkeit besteht, bis zu vier Zeichen zu nutzen, was zuvor nicht möglich war.

Beispielrechnung und konkrete Anforderungen

Um die Höhe der Investition greifbar zu machen, führt das monegassische Statistik-Institut ein konkretes Beispiel an. Ein Kennzeichen wie "A1ME", das phonetisch an das französische Wort "Aime" für Liebe erinnert, kostet den Inhaber 30.000 Euro bei der Erstbeantragung. Zusätzlich fallen dafür jedes Jahr 2.500 Euro an. Dieser Preis stellt eine signifikante Einnahmequelle für den Staat dar und unterstreicht den luxuriösen Charakter des neuen Angebots. Die Verwaltung betont, dass dieser Service einer wiederkehrenden Nachfrage der Nutzer entspricht.

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Neben den finanziellen Aspekten gelten für die neuen Kennzeichen strikte regulatorische Vorgaben. Die Zeichenfolge darf nicht länger als vier Zeichen sein. Zudem ist es den Bewerbern untersagt, Kombinationen zu wählen, die gegen die öffentliche Ordnung verstoßen oder den guten Sitten zuwiderlaufen. Diese Regelungen sollen sicherstellen, dass das Erscheinungsbild der Fahrzeuge im öffentlichen Raum dem Ansehen des Fürstentums entspricht.

Umfang der Fahrzeugflotte in Monaco

Die Einführung dieses Dienstes findet in einem Umfeld statt, in dem Luxusfahrzeuge allgegenwärtig sind. Monaco gilt seit Langem als beliebter Standort für Superreiche und eine hohe Dichte an teuren Automobilen ist an der Küste des Mittelmeers die Norm. Das monegassische Statistik-Institut meldete für das Jahr 2025, dass fast 40.000 Fahrzeuge mit einem Gewicht unter 3,5 Tonnen im Straßenverkehr des Fürstentums zugelassen waren. Diese Zahl entspricht ungefähr der Einwohnerzahl des Landes.

Durch die Kombination aus hoher Bevölkerungsdichte an Fahrzeugen und dem neuen Preismodell wird erwartet, dass sich die Nachfrage nach einzigartigen Kennungen stark konzentriert. Die Regierung von Monaco nutzt diesen Schritt, um einerseits den individuellen Wünschen der Bürgerschaft gerecht zu werden und andererseits Einnahmen aus dem hochpreisigen Segment der Automobilkultur zu generieren. Die Regelung trat mit der Ankündigung am Montag in Kraft und definiert die neuen Standards für die Personalisierung von Fahrzeugen in Monaco.