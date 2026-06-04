Monaco GP: FIA führt zwei Maßnahmen zur Geschwindigkeitsdrosselung ein

Die FIA hat für den Monaco-GP zwei Maßnahmen beschlossen, um die Geschwindigkeit der Formel-1-Autos auf dem engen Stadtkurs zu reduzieren: ein Verbot des Straight-Line-Modus und eine niedrigere Grenze für die elektrische Energiezufuhr.

Der Große Preis von Monaco in Monte Carlo ist seit jeher eines der umstrittensten Rennen in der Formel 1 . Die enge Strecke, die berühmten Kurven wie die Haarnadelkurve oder den Tunnel sowie die glamouröse Atmosphäre machen das Rennen zu einem Publikumsmagneten.

Doch genau diese Streckencharakteristik führt auch dazu, dass die Autos auf dem Stadtkurs deutlich langsamer unterwegs sind als auf anderen Rennstrecken. Um die Sicherheit zu erhöhen und die Rennen spannender zu gestalten, hat die FIA nun gleich zwei Maßnahmen ergriffen, um die Geschwindigkeit der Boliden weiter zu drosseln. Die erste Maßnahme betrifft den sogenannten 'Straight-Line-Modus'.

Normalerweise dürfen die Teams auf den meisten Strecken die Front- und Heckflügel der Autos flach stellen, um den Luftwiderstand zu verringern und höhere Geschwindigkeiten auf den Geraden zu erreichen. In Monaco ist dies jedoch nicht erlaubt. Stattdessen müssen die Flügel während des gesamten Rennens in einer bestimmten Position bleiben, was den Luftwiderstand erhöht und die Höchstgeschwindigkeit reduziert. Dies soll verhindern, dass die Autos auf den kurzen Geraden zu schnell werden und in den engen Kurven die Kontrolle verlieren.

Die zweite Maßnahme betrifft die Nutzung der elektrischen Energie. In der Formel 1 dürfen die Autos bis zu einer Geschwindigkeit von 290 km/h elektrische Energie aus den Batterien zuführen. Dieses System, bekannt als ERS (Energy Recovery System), hilft den Fahrern, Beschleunigungsphasen zu optimieren. Doch auf dem engen Stadtkurs von Monaco gibt es keine langen Geraden, auf denen die Batterien entladen werden können.

Um zu verhindern, dass die Autos zu viel elektrische Power erhalten und dadurch unkontrollierbar werden, hat die FIA die Grenze auf 200 km/h gesenkt. Ab dieser Geschwindigkeit wird die elektrische Unterstützung abgeschaltet, sodass die Fahrer gezwungen sind, ihre Energie effizienter zu nutzen. Diese Anpassungen haben weitreichende Folgen für das Rennen. Einerseits sollen sie die Sicherheit erhöhen, da die Autos auf der engen Strecke weniger riskant unterwegs sind.

Andererseits könnten sie die Überholmöglichkeiten weiter einschränken, da die Geschwindigkeitsunterschiede zwischen den Autos geringer werden. Experten diskutieren bereits, ob die Maßnahmen ausreichen oder ob weitere Änderungen nötig sind, um das Rennen in Monaco attraktiver zu machen. Die Fahrer selbst sind gespalten: Während einige die Regeln begrüßen, weil sie die Strecke sicherer machen, kritisieren andere, dass die Autos dadurch noch schwieriger zu überholen seien. Die Formel 1 hat in den letzten Jahren immer wieder versucht, die Rennen spektakulärer zu gestalten.

In Monaco steht jedoch die Tradition im Vordergrund, und viele Fans schätzen gerade die Einzigartigkeit dieses Rennens. Die neuen Maßnahmen könnten dazu führen, dass die Fahrer noch mehr auf Präzision und Strategie setzen müssen, anstatt auf reine Geschwindigkeit. Letztendlich wird sich zeigen, ob die Änderungen den gewünschten Effekt haben oder ob sie das Rennen noch berechenbarer machen. Die Saison 2025 wird Aufschluss darüber geben, wie die Teams und Fahrer mit den neuen Regeln umgehen





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