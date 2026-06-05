Monaco‑Grand‑Prix 2024: Alle TV‑Termine, Favoriten und Insider‑Meinungen im Überblick

Der Start der Formel‑1-Saison in Monaco verspricht enge Kurven, packende Kämpfe zwischen Ferrari und Mercedes und zahlreiche Übertragungsoptionen im Free‑TV und Pay‑TV. Wir informieren über Qualifying‑Zeitplan, Live‑Ticker und die Einschätzungen von Lando Norris und Charles Leclerc.

Nach spannenden Etappen in Asien, Australien und Nordamerika kehrt die Königsklasse des Motorsports nun zurück nach Europa. Der Auftakt für die Saison ist diesmal besonders reizvoll, denn er findet im legendären Fürstentum Monaco statt - ein Ort, der für seine engen Mauern, schmalen Straßen und entscheidenden Bremspunkte berühmt ist.

Die Strecke von Monte Carlo, die durch enge Gassen, elegante Boulevards und steile Anstiege führt, gilt als das ultimative Testgelände für Fahrer und Teams. Hier entscheidet jede Millisekunde, und die kleinste Fahrfehler kann das Ergebnis komplett umkrempeln. Sport Bild klärt deshalb in einem ausführlichen Beitrag, welche Sender das Rennen im Live‑TV zeigen und welche Alternativen es für Fans gibt, die das Geschehen nicht direkt vor dem Bildschirm verfolgen können. Für das Qualifying am Samstag, dem 6.

Juni, stehen mehrere Optionen zur Verfügung. Im Free‑TV können die Zuschauer das gesamte Verfahren bereits ab 15:15 Uhr auf dem Kölner Sender RTL Nitro verfolgen, wobei die eigentliche Fahrphase um 16:00 Uhr startet. Auch Sky, der Pay‑TV‑Anbieter, zeigt sämtliche Sessions - vom freien Training über das Qualifying bis hin zum Hauptrennen - mit einem Start 45 Minuten vor dem eigentlichen Fahrantritt.

Interessierte, die das Geschehen nicht live sehen können, finden zudem einen lückenlosen Live‑Ticker auf sportbild.de, der jede Runde, jede Position und jede Strategieänderung in Echtzeit dokumentiert. So bleibt kein Detail verloren, selbst für Fans, die ausschließlich digital informiert werden wollen. Die sportliche Vorfreude ist groß, denn das kommende Wochenende verspricht ein packendes Duell zwischen den Top‑Teams. Mercedes und Ferrari gelten als klare Favoriten, wobei besonders die Leistung von Ferrari in den langsamen Kurven hervorgehoben wird.

Weltmeister Lando Norris, der im Vorjahr bereits den Sieg in Monaco einfuhr, sieht Ferraris Chance auf die Pole als realistisch an. Gleichzeitig ist der heimische Star Charles Leclerc, der in Kanada kaum Chancen hatte, nun auf seiner Lieblingsstrecke aktiv. Leclerc betont, dass Mercedes zweifellos ein starkes Gesamtpaket habe, jedoch könne Monaco das Rennen sein, bei dem sein Team die größte Chance auf die Pole habe.

Ein weiteres Diskussionsthema ist, ob das Rennen für Leclerc die ersehnte vierte Pole und damit ein zweiter Heimsieg in seiner Karriere bedeutet. Die enge Strecke, das einzigartige Flair und die hohen Erwartungen an die Fahrer machen das Grand Prix von Monaco zu einem der Höhepunkte der gesamten Saison, das sowohl Fans als auch Experten in Atem hält





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