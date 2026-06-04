Monaco Grand Prix 2024: Platzmangel führt zu Abriss von Kindergarten und Schule

Der Formel‑1‑Grand‑Prix von Monaco steht vor beispiellosen Herausforderungen: Neue VIP‑Komplexe und Ausbauten für das elfte Team erfordern den Abriss von Bildungseinrichtungen, während die engen Straßen der Stadt zunehmend ungeeignet für moderne Rennwagen werden.

Der Grand Prix von Monaco erreicht in diesem Jahr erneut seine Kapazitätsgrenzen und verlangt nach grundlegenden Eingriffen in das Stadtbild des zweitkleinsten Staates der Welt.

Am Sonntagnachmittag, 15 Uhr, strömen tausende Zuschauer zu den Startlinien, die sowohl über das Sky‑Fernsehen als auch über den deutschen Sender RTL übertragen werden. Die Königsklasse des Motorsports feiert bereits die 72. Austragung im Fürstentum und zieht jedes Mal ein breites Publikum aus Fans, Prominenten und Wirtschaftsvertretern an. Die Rennveranstalter gehen davon aus, dass dieses Jahr ein neuer Zuschauerrekord aufgestellt werden kann, und haben deshalb massive Investitionen in die Infrastruktur des Paddocks getätigt.

Ein neu errichteter VIP‑Komplex im Wert von zehn Millionen Euro hat die Fläche des bisherigen Paddock Clubs verdreifacht und bietet nun noch exklusivere Logen, gastronomische Angebote und Meeting‑Räume für hochrangige Gäste. Gleichzeitig wurde das Fahrerlager am engen Jachthafen von Monaco ausgebaut, um Platz für das neu eingesetzte elfte Team von Cadillac zu schaffen. Vor der Saison war klar, dass das bisherige Gelände nicht ausreicht, um das 13.

Team‑Haus - das die elf Teams, den Weltverband FIA und die Formel‑1‑Zentralverwaltung beherbergen soll - aufzunehmen. Deshalb beschlossen die Behörden, zwei bestehende Bildungseinrichtungen - einen Kindergarten und eine Grundschule - abzureißen. Die Abrissarbeiten begannen bereits am Montag nach dem letztjährigen Monaco‑GP und haben unmittelbare Auswirkungen auf rund tausend Kinder, die nun einen Schulweg von fast zwei Kilometern zurücklegen müssen.

Dieser Schritt verdeutlicht das chronische Platzproblem, das das Fürstentum seit Jahrzehnten plagt, und zeigt, wie stark der Druck ist, den Grand Prix aufrechterhalten zu können. Monaco sieht sich dabei nicht nur mit baulichen Hindernissen konfrontiert, sondern auch mit einem Wandel seiner traditionellen Rechte innerhalb der Formel‑1‑Welt. Das exklusive Privileg, eigene Sponsoren zu haben und einen eigenständigen VIP‑Bereich zu betreiben, wurde von der internationalen Rennorganisation aufgehoben.

Zusätzlich wurde das traditionelle Rennwochenende Ende Mai aus dem Kalender gestrichen, um eine direkte Kollision mit dem legendären Indy‑500 der IndyCar‑Serie zu vermeiden. Diese Änderungen lassen den Eindruck entstehen, dass die enge Symbiose zwischen Monaco und der Formel 1 an ihre Grenzen stößt. Die engen Gassen, die zwischen alten Häusern hindurchschlängeln, lassen kaum Raum für das Manöver der modernen XXL‑Boliden, deren Radstand rund 3,4 Meter und Breite etwa 1,9 Meter beträgt.

Überholmanöver sind nahezu unmöglich, was das Renngeschehen gefährlich und gleichzeitig spektakulär macht, zugleich aber die Sicherheit von Fahrern und Zuschauern in Frage stellt. Um den Fortbestand des Rennens zu sichern, muss Monaco künftig noch kreativer werden. Neben den baulichen Maßnahmen, die bereits den Abriss von Bildungseinrichtungen beinhaltet haben, sollen weitere Lösungen gefunden werden, etwa die Schaffung von temporären Tribünen, die Nutzung von Dachflächen für Zuschauerränge oder die Einführung von Verkehrskonzepten, die den Rückzugsbereich von Fußgängern und Fahrzeugen besser koordinieren.

Gleichzeitig wird intensiv über die Möglichkeit diskutiert, das Kurslayout in kleinen Abschnitten zu modifizieren, um mehr Überholmöglichkeiten zu schaffen, ohne den legendären Charakter der Strecke zu zerstören. Die Diskussionen zwischen der lokalen Regierung, der FIA und den Formel‑1‑Veranstaltern laufen auf Hochtouren, denn das Ansehen Monacos als Inbegriff glamouröser Motorsportereignisse hängt von einer ausgewogenen Balance zwischen Tradition, Sicherheit und wirtschaftlicher Tragfähigkeit ab





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