Monaco-Sieger Kimi Antonelli: Ein Rennen voller Zwischenfälle

Der Grand Prix in Monaco war geprägt von Zwischenfällen, langer Unterbrechungen und unerwarteten Wendungen. Kimi Antonelli feierte seinen Sieg und schrieb Geschichte, während Max Verstappen früh ausfiel. Die Rennleitung musste das Rennen mehrmals unterbrechen, um Sicherheitsgründe zu berücksichtigen.

Monaco erlebte ein Rennen voller Zwischenfälle , langer Unterbrechungen und unerwarteter Wendungen. Im Mittelpunkt standen dabei nicht nur die Siegerfeier von Kimi Antonelli , sondern auch das frühe Aus von Max Verstappen , mehrere Unfälle und ein Streckenschaden, der sogar eine 45-minütige Rennpause auslöste.

Kimi Antonelli feierte und sich damit als jüngster Monaco-Sieger aller Zeiten in die Geschichtsbücher eintrug, endete der Grand Prix für Verstappen praktisch sofort. Von dem mit Spannung erwarteten Duell zwischen dem Weltmeister und dem WM-Spitzenreiter war nichts zu sehen. Bereits kurz nach dem Start bekam Verstappen Probleme mit seinem Red Bull. Der Niederländer kommt zwar von der Linie weg, schleicht aber nur noch im Schneckentempo über die Strecke.

Statt um Positionen zu kämpfen, musste er seinen Wagen zurück an die Box bringen. Dort war das Rennen nach nur einer Runde beendet. Später schilderte Verstappen die Situation bei Sky: Am Start hatte ich schon ein schlechtes Gefühl. Der Motor fühlte sich komisch an.

Nach ein paar Metern gab es viel Lärm, irgendwas war los. Deshalb zog es den Weltmeister direkt nach Hause. Ich habe es nur 500 Meter bis nach Hause. Ich gehe jetzt heim.

Ohne Verstappen entwickelte sich an der Spitze ein kontrolliertes Rennen. Antonelli ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und hielt die Konkurrenz auf Abstand. Die größeren Geschichten spielten sich zunächst im Mittelfeld ab. Erst gegen Rennende nahm das Geschehen richtig Fahrt auf.

In Runde 60 verlor Lance Stroll die Kontrolle über sein Auto und schlug in die Begrenzung ein. Die Folge war eine Safety-Car-Phase. Nach dem Neustart verteidigte Antonelli seine Führung erfolgreich vor Lewis Hamilton. Kurz darauf kam es an beinahe derselben Stelle zum nächsten Zwischenfall.

Charles Leclerc verlor ebenfalls die Kontrolle und krachte in die Mauer. Wieder musste das Rennen neutralisiert werden. Anschließend sorgte jedoch nicht ein Fahrer, sondern die Strecke selbst für Aufsehen. Die Rennleitung stoppte das Rennen mit der Roten Flagge, nachdem Schäden am Asphalt festgestellt worden waren.

Auf TV-Aufnahmen war eine deutlich sichtbare Vertiefung in der Fahrbahn zu erkennen. Rund um die Stelle lagen Schmutz, Gummireste und gelöste Asphaltstücke. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der beschädigte Belag mit den vorherigen Unfällen in Verbindung stand, wurde die Strecke eingehend untersucht. Mitarbeiter und Experten arbeiteten an der betroffenen Stelle, bevor die Rennleitung schließlich die Freigabe erteilte.

Erst nach rund 45 Minuten konnte das Rennen fortgesetzt werden. Der Neustart erfolgte aus dem Stand. Anders als zuvor blieb diesmal alles ruhig. Antonelli verteidigte die Führung, setzte sich gegen Hamilton durch und brachte den Sieg sicher ins Ziel.

Damit krönte der Mercedes-Pilot erneut ein fehlerfreies Wochenende und baute seine beeindruckende Erfolgsserie weiter aus. Für Mercedes war es ein historischer Triumph, während zahlreiche Rivalen enttäuscht abreisen mussten. Teamkollege Russell verpasste die Punkte, Versatppen, Norris und Leclerc schieden aus. Bitterer Tag auch für Nico Hülkenberg.

Der Deutsche kam als Neunter ins Ziel und schien damit die ersten WM-Punkte für Audi eingefahren zu haben. Die Freude hielt allerdings nicht lange an. Nach Rennende verhängten die Stewards eine Zehn-Sekunden-Strafe wegen einer Kollision mit Carlos Sainz beim Restart. Dadurch fiel Hülkenberg noch auf Rang 14 zurück und verpasste die Punkteränge doch noch





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