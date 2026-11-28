Endspurt für 2026: Im letzten Monat des Jahres ändert sich einiges für Bahnfahrer, denn der neue Fahrplan kommt. Außerdem kehrt im Fernsehen ein Klassiker zurück.

Flixtrain-Tickets bei der Deutschen Bahn buchbar Ab dem 7. Dezember sind Flixtrain-Fahrten auch über die Website der Deutschen Bahn und den DB-Navigator buchbar. Das gilt für Verbindungen ab dem 13.

Dezember. Die Tickets kosten dort genauso viel wie direkt bei Flixtrain. Reisen lassen sich dann aus Flixtrain- und DB-Verbindungen kombinieren und in einem Schritt buchen. Wichtig zu wissen: Fahrgäste erhalten dafür zwei separate Fahrkarten: eine von Flixtrain und eine von der Deutschen Bahn.

Advertisement

Mit dem Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn am 13. Dezember können Reisende auf einigen Strecken schneller ans Ziel kommen – und häufiger ins europäische Ausland fahren. Zwischen Hamburg und München etwa gibt es dann eine besonders schnelle Verbindung: Die Züge halten nur in Hannover und Nürnberg und benötigen für die Strecke 5 Stunden und 20 Minuten.