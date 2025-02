Mönchengladbach setzt Europapokal-Ambitionen fort - Union Berlin kassiert Dämpfer

Borussia Mönchengladbach hat sich mit einem 2:1-Sieg bei Union Berlin weiter im Rennen um die Europapokal-Plätze in der Bundesliga gehalten. Die Berliner hingegen kassieren einen Dämpfer im Kampf um den Klassenerhalt.

Borussia Mönchengladbach hat seine Europapokal -Ambitionen in der Bundesliga weiter befeuert. Die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane setzte sich bei Union Berlin mit 2:1 (2:0) durch und bleibt im internationalen Rennen. Union Berlin hingegen kassiert einen Dämpfer im Kampf um den Klassenerhalt . Die Berliner müssen mit 24 Punkten weiterhin nach unten schauen. Lukas Ullrich erzielte sein erstes Bundesliga -Tor (10.), gefolgt von Nationalspieler Tim Kleindienst (26.) für die Gladbacher.

Mit vier ungeschlagenen Spielen in Folge und 34 Punkten bleiben die Fohlen im Rennen um die europäischen Plätze. Andrej Ilic traf für Union (63., Foulelfmeter) zum zwischenzeitlichen Anschlusstreffer. Im Vergleich zum 4:0-Sieg gegen Hoffenheim in der vergangenen Woche brachte Steffen Baumgart nur eine Änderung in der Unioner Startaufstellung. Statt Ivan Prtajin begann Ilic im Sturm. Seoane, der wieder auf Philipp Sander statt auf Florian Neuhaus im zentralen Mittelfeld setzte, hatte im Vorfeld vor der „harten Nuss“ Union gewarnt: „Es ist wichtig, die gleiche Energie auf den Platz zu bringen wie der Gegner.“ Union zeigte sich von Beginn an aufmerksam, die ersten Offensivaktionen gehörten den Gastgebern. Die Versuche per Kopf von Ilic (2.) und Robert Skov (4.) waren jedoch zu harmlos. Doch auch Gladbach suchte den Weg nach vorne. Robin Hack legte auf Ullrich quer, der zur Führung traf. Wenig später musste jedoch der Gladbacher Keeper Moritz Nicolas angeschlagen das Feld verlassen. Jonas Omlin kam in der 20. Minute für ihn ins Tor. Union sammelte sich nach dem frühen Gegentreffer schnell, war vorne aber nicht zwingend genug. Die Fohlen präsentierten sich hingegen effizient. Nach einem weiteren Durchbruch über die Außenbahn schob Kleindienst nach Vorlage von Nathan Ngoumou aus kurzer Distanz ein. Kurz darauf mussten auch die Berliner verletzungsbedingt wechseln. Für Skov kam Tom Rothe (30.). Gladbach übte weiter Druck aus. Ein Schuss von Hack krachte an die Latte, im zweiten Anlauf scheiterte Ngoumou an Keeper Frederik Rönnow (45.+3). Union ließ nicht nach und kam nach der Pause entschlossen aus der Kabine. Immer wieder liefen die Köpenicker an, blieben zunächst jedoch ohne Erfolg. Doch nach einem strittigen Einsatz von Kleindienst gegen Rothe im Gladbacher Strafraum entschied Schiedsrichter Sven Jablonski nach Ansicht der Videobilder auf Elfmeter. Ilic verwandelte eiskalt.





