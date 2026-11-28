Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach liefern sich in der Fußball-Bundesliga ein rasantes und hoch emotionales Spiel, in dem die Fohlen eine Zwei-Tore-Führung verspielen.

Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach liefern sich in der Fußball - Bundesliga ein rasantes und hoch emotionales Spiel, in dem die Fohlen eine Zwei-Tore-Führung verspielen. Was für ein spektakuläres Spiel, das keinen Sieger hat: Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach trennten sich mit einem 3:3 , mit dem vor allem die Gastgeber besser leben können.

Denn die Gladbacher verspielten einen zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Vorsprung. Kevin Diks und der überragende Franck Honorat trafen für die Gladbacher. Eren Dinkci und Niclas Füllkurg waren für Bremen erfolgreich. Der Ausgang dieser Partie dürfte dem Tabellenletzten noch einige Kopfschmerzen in der Nachbetrachtung bescheren, während sich die Hanseaten für eine starke Aufholjagd feiern können. Das ist total ärgerlich, du machst ein richtig gutes Auswärtsspiel, da muss du dich belohnen. Heute hat man gesehen, dass wir guten Fußball spielen.

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Das sind heute aber zwei verlorene Punkte. Aber man sieht, dass die Mannschaft lebt" "Die Freude überwiegt. Über die Mentalität und die Comeback-Qualitäten und dass wir sogar am Ende noch das Spiel gewinnen wollten. Die Jungs haben alles gemacht, um sich den Punkt zu erarbeiten.