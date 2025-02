Eine neue Studie untersucht, ob die Erdstrahlungen die Mondtemperatur beeinflussen und ob der Corona-Lockdown einen besonderen Einfluss hatte.

Ein indisches Forscherteam und ein Forschungsduo aus den Vereinigten Staaten haben eine bemerkenswerte Beobachtung in Bezug auf die Mondtemperatur gemacht. Laut der Studie, die auf Daten des NASA-Experiments „Diviner Lunar Radiometer“ basiert, ist die Temperatur des Mondes in den Monaten April und Mai 2020, während des globalen Corona-Lockdown s, um einen signifikanten Betrag gesunken.

Die Forscher vermuten, dass die Veränderungen der terrestrischen Strahlung (TR) einen messbaren Einfluss auf die Mondoberfläche haben. Die Studie zitiert auch zwei frühere Studien aus den Jahren 2008 und 2017, die eine Verbindung zwischen der terrestrischen Strahlung und der Mondtemperatur herstellten. Die Forscherinnen und Forscher betonen jedoch, dass es noch keine eindeutigen Beweise gibt, die den Zusammenhang zwischen dem Corona-Lockdown und dem Rückgang der Mondtemperatur belegen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Wissenschaftler ein vorsichtiges Fazit ziehen. Sie bestreiten nicht, dass die Temperaturen während des untersuchten Zeitraums zu verschiedenen Zeiten gesunken sind, aber sie halten es für unwahrscheinlich, dass menschliche Aktivitäten die Hauptursache dafür waren. Sie vermuten, dass die Strahlung der Erde einen Effekt auf die Temperaturen hat, die auf der Mondoberfläche herrschen, besonders in der Nacht. Eine weitere interessante Tatsache ist, dass die ISRO im Jahr 2023 mit der Mondmission Chandrayaan 3 eine erfolgreiche Landung auf dem Südmond erreichte. Dort wurde festgestellt, dass die Temperatur der Mondoberfläche bis zu 70 Grad Celsius beträgt, während nur 80 Millimeter unterhalb der Oberfläche bereits Minustemperaturen herrschen.





AZ_Augsburg / 🏆 14. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Mondtemperatur Erdstrahlung Corona-Lockdown Mondmission Chandrayaan 3 NASA-Experiment Diviner Lunar Radiometer

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Mondtemperatur sank während Corona-LockdownsStudien zeigen, dass Erdstrahlung die Mondtemperatur beeinflussen kann. Im April und Mai 2020, während des Corona-Lockdowns, soll der Effekt besonders groß gewesen sein. Ein Forscherduo untersucht den Zusammenhang zwischen Lockdown und Rückgang der Mondtemperatur.

Weiterlesen »

Ölpreise fallen unter dem Einfluss der HandelskonflikteDie Ölpreise haben sich am Montag unter dem Einfluss der anhaltenden Handelskonflikte zwischen den USA und China weiter abgebildet. Die Unsicherheit an den Rohstoffmärkten ist groß, da die Zollpolitik der neuen US-Regierung die fundamentalen Nachrichten aus der Ölbranche überschattet. Ein routinemäßiges Treffen von Vertretern der Opec+ hat keine Veränderungen der Förderpläne gebracht.

Weiterlesen »

Veränderte Temperatur: Hat der Corona-Lockdown den Mond beeinflusst?Die Strahlung der Erde kann die Mondtemperatur beeinflussen, zu diesem Schluss kommen Studien. War der Effekt während des Corona-Lockdowns besonders groß?

Weiterlesen »

Krypto-Spendensummen im deutschen Wahlkampf: Einfluss der Branche auf politische ProzesseDer Einfluss der Kryptoindustrie auf politische Prozesse wird in Deutschland immer stärker. Die Spende der Krypto-Handelsplattform Bitpanda in Höhe von 1,75 Millionen Euro an verschiedene Parteien im aktuellen Bundestagwahlkampf wirft Fragen nach dem Einfluss dieser Branche auf die Politik auf.

Weiterlesen »

Elon Musks Politischer Einfluss: Gefahr für die Demokratie?Elon Musk, der reichste Mann der Welt und Innovator in der Autoindustrie und Raumfahrt, mischt sich zunehmend in die politische Landschaft ein. Sein Engagement für rechtspopulistische und teilweise rechtsextreme Bewegungen in Europa, besonders in Deutschland, ist besorgniserregend. Musk verbreitet Verschwörungstheorien und unterstützt Parteien, die mit anti-migrantischen und nationalistischen Positionen auftreten. Experten sehen in Musks Einfluss auf die AfD ein Risiko für die deutsche Demokratie. Sein Einfluss hängt mit seinen wirtschaftlichen Interessen zusammen, da er politische Kräfte unterstützt, die staatliche Regulierung ablehnen.

Weiterlesen »

Startete-Szene: Musks Einfluss und die Zukunft der GründerkulturDieser Artikel aus der Wochenzeitung taz beleuchtet die ambivalente Haltung der deutschen Start-up-Szene gegenüber Elon Musk. Während viele ihn für seine Innovationskraft bewundern, wächst auch die Kritik an seiner zunehmenden Verflechtung mit rechtsextremen Bewegungen. Der Text schildert Gespräche von Gründern und Programmierern auf einem Meet-up in Berlin, die ihre Meinungen zu Musk und seinen Zukunftsvisionen austauschen.

Weiterlesen »