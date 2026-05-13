Das Nachrichtentext liefert eine interessante Ansicht auf verschiedene Aspekte des Fortschritts, z.B. die Rolle von KI und Energie in der eingereicht Infrastruktur bei den Firmen.

Wir befinden uns derzeit in der Phase der Monetarisierung und blicken auf eine massive Vereinfachung von White-Collar-Kosten bei Firmen, die KI-Technologien einsetzen. Das Thema KI ist der Motor für die Produktivität, der die benötigten Zinsen renditär macht. 2.

Energie: Unseren Lesern sei bekannt, dass Rechenzentren für KI-Modelle einen enormen Stromverbrauch haben. In Zeiten hoher Nachfrage nach Strom, die für die gesamte Weltzerstörungsfähig ist, zeigt Morgan Stanley, dass der Sektor Utilities & Energy einen geheimen Star ist. Die Überperformance kommt hier vor allem von Firmen, die die Infrastruktur für die Elektrifizierung liefern.

Die Gesellschaft spaltet sich konsumtechnisch, wobei das untere Ende der Einkommensskala von steigenden Zinsen betroffen ist, während das obere Ende durch Asset-Inflation bei Aktien und Immobilien an stijgen kann





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KI White-Collar-Kosten Energie Progress Formation Vonapas

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