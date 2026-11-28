Die italienische Schauspielerin Monica Bellucci hat auf dem Filmfestival in Marrakesch erklärt, warum sie Nacktheit in der Filmbranche als schlichtes Arbeitsmittel betrachtet. Die 62-Jährige führt ihren freien Umgang mit ihrem Körper auf ihre frühen Erfahrungen in der Modebranche zurück und sieht in der körperlichen Darstellung ein wichtiges Werkzeug, um Filmfiguren authentisch zum Leben zu erwecken, wie sie am Beispiel ihrer Rolle in Der Zauber von Malèna und neueren Produktionen wie Anora verdeutlichte.

Monica Bellucci hat im Laufe ihrer Karriere immer wieder für Nacktszenen vor der Kamera gestanden. Beim Filmfestival in Marrakesch verriet die Schauspielerin, warum sie damit so unbefangen umgeht.

Mit dem Film "Der Zauber von Malèna" gelang Leinwandlegende Monica Bellucci Anfang der 2000er-Jahre der internationale Durchbruch. Für die Produktion stand die italienische Schauspielerin auch unbekleidet vor der Kamera. Während des Filmfestivals in Marrakesch sprach sie nun über ihr ungezwungenes Verhältnis zu Nacktheit im Film, wie das US-Branchenmagazin "Variety" berichtet.

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"Wenn man eine Rolle spielt und Nacktheit Teil dieser Rolle ist, dann ist sie schlicht ein Arbeitsmittel. Es geht nicht darum, sich zu entblößen. Tatsächlich ist es wie ein Kostüm, das eine Rolle zum Leben erweckt", erklärte Bellucci. Ihren ungezwungenen Umgang mit Nacktheit führt die Italienerin auf ihre beruflichen Anfänge in der Modebranche zurück.