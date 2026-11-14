Monica Busetto wird nach 13 Jahren Justizirrtum freigelassen

Monica Busetto ist nach fast 13 Jahren unschuldigem Gefängnis in Italien endlich frei. Das Berufungsgericht von Trient hob die Mordverurteilung wegen des Todes von Lida Taffi Pamio auf.

Die italienische Krankenschwester Monica Busetto hat nach fast dreizehn Jahren Haft im Gefängnis Montorio bei Verona endlich ihre Freiheit erlangt. Das Berufungsgericht von Trient hat im Rahmen eines zweiten Revisionsverfahren s ihre Unschuld am Tod der 87-jährigen Lida Taffi Pamio anerkannt und die ursprüngliche Mordverurteilung formell aufgehoben. Busetto saß seit Januar 2014 hinter Gittern, obwohl sie die Tat von Anfang an bestritt und nun ein bedeutendes Kapitel der italienischen Justizgeschichte abgeschlossen ist.

Das Urteil und der Tod von Lida Taffi Pamio

Der Kern des Urteils bezieht sich auf die Tötung von Lida Taffi Pamio, die am 20. Dezember 2012 in ihrer Wohnung in Mestre, einem Stadtteil von Venedig, stattfand. Der italienische Fernsehsender Rai berichtete über die grausamen Umstände, bei denen die Rentnerin mit vier Küchenmessern attackiert wurde. Das Opfer erlitt insgesamt vierzig Stichverletzungen, wobei die abgebrochenen Klingen zweier Messer noch in ihrem Körper steckten, als die Spurensicherer am Tatort eintrafen.

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Die Ermittlungen konzentrierten sich zunächst auf Monica Busetto, die in der unmittelbaren Nachbarschaft der Wohnung von Lida Taffi Pamio lebte. Die Anklage stützte sich maßgeblich auf physikalische Beweise, die im Haus der Angeklagten gefunden wurden. Zu diesen Beweismitteln gehörte eine Halskette, die den Ermittlern zufolge dem Opfer zugerechnet wurde. Dieser Fund war der entscheidende Faktor für die Verurteilung von Busetto, obwohl keine anderen direkten Zeugenaussagen oder DNA-Beweise den Täter eindeutig identifizierten.

Beweisbrüche und die Rolle der Halskette

Die Grundlage für die Haftstrafe bröckelte mit der Zeit, als neu ausgewertete Fotos und Sachverständigengutachten zu neuen Erkenntnissen führten. Die Experten stellten fest, dass die bei Monica Busetto sichergewordene Halskette deutlich kürzer war als das Schmuckstück, das Lida Taffi Pamio kurze Zeit vor ihrem Tod noch trug. Zudem wiesen beide Gegenstände unterschiedliche Beschaffenheiten auf, was die Zuordnung des Beweismittels zur Tat fundamental in Frage stellte.

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Bereits im Jahr 2016 hatte eine andere Frau das Verbrechen gestanden, doch diese Geständnis führte nicht zur Überprüfung des Urteils gegen Busetto. Die Justiz ließ die Verurteilung zunächst bestehen, was dazu führte, dass Busetto weiter inhaftiert blieb. Die fehlende Berücksichtigung dieses Geständnisses und die späte Infragestellung der physischen Beweise gelten heute als zentrale Punkte der Kritik am ursprünglichen Verfahren.

Reaktionen und Perspektiven von Monica Busetto

Monica Busetto zeigte sich nach ihrer Entlassung erleichtert, betonte aber auch die lange Suche nach der Wahrheit. Sie erklärte gegenüber Reportern, dass sie nicht mit einer Wiedergutmachung gerechnet habe, aber die Hoffnung niemals aufgegeben habe. Für sie war es eine Gewissheit, dass die Wahrheit eines Tages ans Licht kommen würde, sei es früher oder später. Diese mentale Stärke half ihr, die vielen Jahre in der Haft zu überstehen.

Die ersten Momente in der Freiheit beschrieb Busetto als traumhaft. Sie erwähnte die immense Freude, ihre Familie wiederzusehen und die Menschen um sich zu haben, die ihr immer zur Seite gestanden hatten. Das Einatmen der frischen Luft und der Blick auf ihre Heimatstadt Venedig waren für sie Zeichen einer neuen Lebensphase. Sie bezeichnete den Tag ihrer Entlassung als einen überaus glücklichen Tag, der das Ende einer jahrelangen Nacht markiert.

Auswirkungen auf das italienische Justizsystem

Der Fall von Monica Busetto wirft schwierige Fragen zur Zuverlässigkeit von Beweisketten in komplexen Mordverfahren auf. Die Tatsache, dass ein falsches physisches Beweismittel eine Verurteilung über mehr als ein Jahrzehnt stützte, zeigt die Notwendigkeit rigoroser Überprüfungen. Der Ausgang des Revisionsverfahrens in Trient könnte daher als Warnung und Lektion für andere Rechtsfälle in Italien dienen.

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Die Freilassung markiert zwar das Ende der Inhaftierung, bedeutet aber nicht automatisch eine vollständige Rehabilitation im finanziellen oder sozialen Sinne. Busetto muss nun ihren Alltag neu strukturieren, nachdem sie so lange von der Gesellschaft isoliert war. Die juristische Aufarbeitung des Fehltritts ist abgeschlossen, doch die persönlichen und gesellschaftlichen Wunden des Justizirrtums werden lange nachwirken. Dieser Fall bleibt ein herausragendes Beispiel für die Dringlichkeit präziser forensischer Analysen.