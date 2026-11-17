Das Monopol-Magazin stellt das Ranking der einflussreichsten Persönlichkeiten der Kunstwelt vor. Katharina Grosse führt die Liste an, während Berliner Institutionen wie der Hamburger Bahnhof historische Besucherrekorde verzeichnen.

Das Jahr 2026 markiert für den Hamburger Bahnhof eine historische Zäsur, da das Museum für Gegenwartskunst hier den bisherigen Besucherrekord bricht. Anlässlich des 30. Geburtstags der Einrichtung verzeichneten die Organisatoren an einem einzigen Jubiläumswochenende insgesamt 110.000 Besucherinnen und Besucher. Diese massive Präsenz belege, dass das Museum seit seiner Gründung das erfolgreichste Jahr seines Bestehens durchlaufe, wie die Leitung des Hauses feststellte. Die kulturelle Vitalität der Hauptstadt bleibt damit unbestritten, trotz internationaler Diskussionen über den Status von Berlin als Kunstmetropole.

Erfolg des Hamburger Bahnhofs übertrifft alle Erwartungen

Die beeindruckende Zahl von 110.000 Besuchern in nur wenigen Tagen verdeutlicht die enorme Anziehungskraft des Hamburger Bahnhofs auf die Kunstinteressierten. Das Museum feierte drei Tage lang, also 30 Stunden ununterbrochen, seinen dreißigsten Geburtstag. Diese Veranstaltung hat den Hamburger Bahnhof nicht nur als zentralen Knotenpunkt der Berliner Kultur etabliert, sondern auch den Beweis angetreten, dass die Stadt weiterhin eine extrem hohe Dichte an wichtigen Künstlerinnen, Kuratorinnen und Galeristinnen beherbergt. Der Erfolg steht im krassen Gegensatz zu Gerüchten, dass die Stadt ihre internationale kulturelle Bedeutung verliere.

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Katharina Grosse auf Platz eins der Monopol-Liste

Katharina Grosse belegt in der aktuellen Ausgabe des Magazins Monopol den ersten Platz des Rankings der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten. Ihre Platzierung ist vor allem der spektakulären Gestaltung des österreichischen Pavillons auf der Biennale in Venedig zu verdanken. Unter dem Titel "Seaworld Venice" verwandelte sie den klassischen Modernismus-Bau des Pavillons in einen Ort der Transformation, indem sie sich mit elementaren Wasser-Exerzitien auseinandersetzte. Das Projekt zog weltweit enorme Aufmerksamkeit auf sich und festigte ihren Status als eine der bekanntesten Performerinnen der aktuellen Szene.

Die Wahl der Monopol-Redaktion spiegelt wider, dass Rankinglisten oft appellativen Charakter haben und weniger auf strenger Arithmetik basieren. Grosse profitiert hier von der internationalen Sichtbarkeit ihrer Arbeit, die sie von Berlin aus entwickelt. Ihre performancekünstlerischen Interventionen, bei denen sie sich oft bis auf die Haut entblößte, schufen ein Bild von Transformation und Widerstandsfähigkeit, das den aktuellen kulturellen Diskurs maßgeblich prägt. Damit etablierte sie sich als zentrale Figur im internationalen Kunstgeschehen des Jahres 2026.

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Berliner Direktoren und weitere Top-Platzierungen

Die Berliner Direktion des Hamburger Bahnhofs, bestehend aus Sam Bardaouil und Till Fellrath, landete im Ranking an der 36. Stelle. Obwohl die Berliner Szene sie vermutlich auf Platz eins setzen würde, zeigt die Positionierung die hohe Konkurrenz innerhalb des globalen Kunstbetriebs. Dennoch ist die Platzierung als solider Erfolg zu werten, da das Magazin "Player" weltweit Spieler erfasset und die Liste zudem viele Berlinerinnen und Berliner umfasst. Dies unterstreicht die anhaltende Relevanz des Berliner Kunstbetriebs trotz der internationalen Vernetzung.

Auf den hinteren Plätzen der Top 100 befinden sich weitere prominente Namen aus Berlin. Die Kuratorin Catherine Nichols wird ab 2027 die Chefin der Manifesta in Rotterdam sein, Bonaventure Soh Bejeng Ndikung ist Intendant des Hauses der Kulturen der Welt, Marion Ackermann Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und Jenny Schlenzka leitet den Gropius Bau. Diese Positionen belegen die starke Vernetzung und den Einfluss der Berliner Institutionen auf den globalen Kunstmarkt. Die Liste dient somit als Spiegel der aktuellen Personal- und Projektverlagerungen in der Hauptstadt.

Tracey Emin und Kathleen Reinhardt als weitere Akteure

Die britische Künstlerin Tracey Emin findet sich auf dem dritten Platz der Monopol-Liste wieder. Ihre Nominierung honoriert ihr Durchhaltevermögen, ihre Aufrichtigkeit und ihre Kompromisslosigkeit in der Kunst. Emin macht seit Anfang ihrer Karriere ihr eigenes schmerzvolles, körperliches Erleben, vom ersten Sex bis zur Verarbeitung eigener Krankheiten, zum zentralen Thema ihrer Arbeit. Sie gilt damit als ein wichtiges Vorbild für Selbstermächtigung in der zeitgenössischen Kunstszene.

Kathleen Reinhardt, Direktorin des Kolbe-Museums, schaffte es ebenfalls sehr weit nach vorne. Sie bespielte den deutschen Pavillon auf der Biennale in Venedig gemeinsam mit den Künstlerinnen Sung Tieu und Henrike Naumann. Während die Berliner Szene sie vermutlich in die Top 3 setzen würde, belegte sie im aktuellen Ranking eine deutlich höhere Position als die Hamburger-Bahnhof-Direktoren. Zu den weiteren im Ranking vertretenen Berliner Künstlerinnen und Künstlern zählen Wolfgang Tillmans, Tomás Saraceno, Hito Steyerl, Julian Charrière, Elmgreen & Dragset sowie Leiko Ikemura.

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Unbekannter Künstler und politische Symbolik

Ein bisher unbekannter Künstler landete auf dem vorvorletzten Platz des Rankings und sorgte für große Überraschung. Sein Porträt der Altbundeskanzlerin Angela Merkel bescherte ihm unverhofften Ruhm in der Öffentlichkeit. Dieses Werk zeigt, wie politische Ikonografie nach wie vor massive Resonanz in der Kunstwelt findet. Der Erfolg dieses einzelnen Bildes zieht nicht nur dem Künstler, sondern auch dem Bode-Museum in Berlin erhebliche Besucherströme zu, die sich verdoppelt haben.

Ob dieser anhaltende Erfolg im nächsten Jahr gehalten werden kann, bleibt abzuwarten. Die Dynamik der Kunstwelt ist schnelllebig, und die aktuelle Welle der Aufmerksamkeit für das Porträt könnte bereits abebben, ähnlich wie beim historischen Erfolg des Hamburger Bahnhofs. Die Monopol-Liste bietet dennoch einen einzigartigen Einblick in die Kräfteverhältnisse, die das Jahr 2026 prägen. Sie verbindet lokale Berliner Erfolge mit globalen Strahlungskraft auf der Biennale in Venedig und anderen internationalen Plattformen.

Kulturelle Bedeutung trotz globaler Krisen

Die Auswahl der Monopol-Liste geschieht vor dem Hintergrund globaler Herausforderungen. Die Nennung der UNESCO als Institution, die bedrohten Kulturstätten in Zeiten von Krieg, Klimawandel und Katastrophen beisteht, hebt die Verantwortung der Kunstwelt hervor. Besonders deutlich wird dies durch den Kontext des Krieges in der Ukraine, wo Priester und Gemeinschaften Schäden an Kirchen nach Bombardierungen durch die russische Armee begutachten. In diesem Licht gewinnt die kulturelle Produktion in Berlin und weltweit an existentieller Bedeutung.

Die Kunstszene reagiert auf diese Krisen mit einer erhöhten Sensibilität für Transformationsprozesse, wie sie bei Katharina Grosse oder Sylvie Fleury zu sehen waren. Die Liste reflektiert nicht nur kommerziellen Erfolg, sondern auch die Fähigkeit der Kunst, gesellschaftliche Traumata und politische Umbrüche zu verarbeiten. Die hohe Dichte an Berliner Namen in den Top-Platzierungen unterstreicht die Rolle der Stadt als Labor für diese kulturellen Antworten. Damit bleibt Berlin ein unverzichtbarer Knotenpunkt im globalen Netzwerk der zeitgenössischen Kunst.