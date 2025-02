Monster Hunter Wilds: Die revolutionären Neuerungen

Monster Hunter Wilds bringt zahlreiche Verbesserungen gegenüber dem Vorgänger Monster Hunter World. Die offene Welt, das dynamische Wetter-System und die Einführung von Reittieren gestalten das Spielerlebnis einzigartig.

Monster Hunter Wilds , Capcom 's neues Action-RPG, bietet eine Reihe von Änderungen gegenüber dem Vorgänger, Monster Hunter World. Das vielleicht auffälligste Merkmal ist das neue Weltkonzept . Statt der traditionellen Hubs gibt es in Wilds mehrere Gebiete, die nahtlos miteinander verbunden sind und frei erkundet werden können. Spieler können zwischen Basislagern und Feldlagern reisen, die als neue Hubs und temporäre Lager dienen.

Basislager bieten Schmiede, Versorgungslager und andere Annehmlichkeiten, während Feldlager als mobile Basen dienen, die an bestimmten Punkten aufgestellt werden können. Ein weiteres Upgrade ist das dynamische Wetter-System. Jedes Gebiet verfügt über drei verschiedene Wetterbedingungen, die sowohl das Monster-Aufkommen als auch die Stärken und Schwächen der Bestien beeinflussen. Spieler müssen die Wettervorhersage berücksichtigen, um effektiv zu jagen. Wilds führt außerdem Reittiere in die Serie ein. Jedes Spieler hat ein eigenes Saikrii als Begleiter, das die Erkundung beschleunigt und nützliche Vorräte in einer Satteltasche transportiert. Das Saikrii verfügt außerdem über eine ausgezeichnete Geruchssinn und kann die Spur von Monstern und Pflanzen aufnehmen, wodurch es den Spielern hilft, ihre Ziele zu finden.Zusammenfassend bietet Monster Hunter Wilds eine überarbeitete Welt, ein dynamisches Wetter-System und Reittiere, die das Spielerlebnis erweitern. Diese Neuerungen lassen Wilds für erfahrene Monster Hunter und Neueinsteiger gleichermaßen spannend sein.





