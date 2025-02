Monster Hunter Wilds Enthüllt Rückkehr des Affenmonsters Blangonga

Monster Hunter Wilds überrascht mit der Rückkehr des legendären Blangonga, der in einem kurzen japanischen Werbeclip zu sehen ist. Fans feiern das Wiedersehen des Monsters, das zuletzt in 2007 in Monster Hunter Freedom 2 zu sehen war.

Monster Hunter Wilds , in einer kürzlich veröffentlichten japanischen Werbung, enthüllt die Rückkehr des legendären Monsters Blangonga . Das wiedersehende Monster, ein Affenartiges Raubtier mit scharfen Reißzähnen, das zuletzt in Monster Hunter Freedom 2 im Jahr 2007 zu sehen war, wird nun in Monster Hunter Wilds seine Heimat in den Eissplitterklippen finden. Die kurze Werbe Sequenz zeigt Blangonga zum 0:19-Uhr-Punkt, während er sich gegen einen Jäger zur Wehr setzt.

Die Enthüllung erregte die Fans besonders, da die Szene die berühmte Szene aus dem Opening von Monster Hunter 2 wieder aufgreift, in der sich Blangonga einem Jäger mit einem Großschwert stellt. Die Wiederkehr des Monsters sorgt für viel Aufregung in der Community, und viele Spieler spekulieren bereits über die Taktiken zur Jagd auf dieses neue Herausforderer.Einige Fans witzeln zudem, dass noch ein drittes Affenmonster fehlt und spekulieren darauf, dass auch das Monster Rajang in absehbarer Zeit in Monster Hunter Wilds eintreten wird. Blangonga ist nicht das einzige Monster, das mit einem kostenlosen Update nach Release hinzugefügt wird. In einem Launch-Trailer wurden bereits weitere Monsters und eine neue Monstervariante vorgestellt. Die Roadmap des Spiels deutet auf weitere Updates und neue Inhalte im Laufe der Zeit hin. Monster Hunter Wilds ist ein Action-RPG von Capcom, in dem die Spieler Monster jagen. Sie begeben sich auf die Suche nach mächtigen Bestien und erlegen sie. Dazu stehen ihnen verschiedene Waffen und Taktiken zur Verfügung. Das Spiel bietet eine tiefe Kampfsteuerung, die sowohl Anfänger als auch erfahrene Spieler herausfordern wird





