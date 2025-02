Monster Hunter Wilds: Launch-Trailer enthüllt neues Apex-Monster und weitere Details

Der Launch-Trailer zu Monster Hunter Wilds bietet einen umfassenden Einblick in die Monsterwelt des neuen Action-RPG von Capcom. Das letzte Apex-Monster, Jon Dahaad, wird enthüllt, und der Trailer zeigt die verschiedenen Gebiete, die Geschichte und das Gameplay des Spiels.

Monster Hunter Wilds enthüllt in einem umfangreichen Launch-Trailer seine neue Welt voller Gefahren und spannender Beute. Der Trailer führt die Zuschauer durch die Geschichte und die vielfältigen Gebiete des Spiels, zeigt den Jäger in imposanten Kämpfen gegen die verschiedenen Monster und präsentiert neue Details zum Gameplay . Besondere Aufmerksamkeit erfährt das letzte Apex-Monster , Jon Dahaad , ein mächtiges Geschöpf, das die Eissplitterklippen beherrscht.

Der Trailer bietet einen umfassenden Einblick in die Monsterwelt von Monster Hunter Wilds. Große Teile der Monster-Vielfalt sind im Trailer zu sehen, darunter auch eine neue Variante des Rathalos mit auffälligen grauen und lila markierten Körperteilen, die im Trailer bei 1:19 und 2:42 zu sehen sind. Zusätzlich werden schon bekannte Monster wie Gore Magala in neuen Auftritten präsentiert, was auf eine überraschende Vielfalt an Herausforderungen in der Wildnis hindeutet. Neben den eindrucksvollen Kämpfen zeigt der Trailer auch Details zum Multiplayer-Gameplay und zu den verschiedenen Waffenmechaniken. Die Entwickler haben zudem angekündigt, dass in Zukunft kostenlose Inhaltsupdates den Spielern neue Monster und Event-Quests bieten werden. Im Frühjahr 2025 wird Mizutsune zum Spiel hinzugefügt, gefolgt von einem weiteren Update im Sommer 2025, das ebenfalls ein neues Monster und Event-Quests beherbergen wird. Monster Hunter Wilds erscheint als Action-RPG von Capcom, in dem die Spieler Jagd auf mächtige Bestien gehen und die Welt der Monster entdecken





MeinMMO / 🏆 1. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Monster Hunter Wilds Capcom Apex-Monster Jon Dahaad Launch-Trailer Gameplay Multiplayer Monster Jagd Action-RPG

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Monster Hunter Wilds: Im Trailer versteckt sich ein gewaltiges neues MonsterDer neue Trailer zu Monster Hunter Wilds enthüllt nicht nur die Rückkehr von Fan-Lieblings-Monstern wie Nerscylla und Gypceros, sondern auch ein gewaltiges neues Monster. Ein Kampf, der nur 3 Sekunden lang zu sehen ist, lässt die Spieler rätseln, was es sich dabei für eine Kreatur handelt.

Weiterlesen »

Monster Hunter Wilds Trailer enthüllt neue Monster und epischen KampfDer neue Trailer für Monster Hunter Wilds bietet einen Blick auf neue Monster, Rückkehr alter Bekannter und spannende Gameplay-Elemente. Ein kurzer Kampf mit einem riesigen, unbekannten Kreatur weckt die Neugier der Spieler.

Weiterlesen »

Monster Hunter Wilds: Wir zeigen euch, wie gnadenlos das Großschwert Monster zerlegtIhr wollt wissen, warum das Großschwert die beste Waffe in Monster Hunter Wilds ist? Wir zeigen es euch – und zwar mit voller Wucht! Das...

Weiterlesen »

Neuling besiegt das schwierigste Monster in Monster Hunter WildsEin neuer Spieler in Monster Hunter Wilds hat es geschafft, Arkveld, das stärkste Monster der Beta, zu besiegen, auch wenn er zuvor noch nie ein Monster Hunter gespielt hat. Arkveld ist ein Flaggschiff-Monster, ein besonders starker Gegner, der viele erfahrene Spieler gefordert hat. Der Spieler schaffte es kurz vor Ablauf des 20-minütigen Zeitlimits zusammen mit zwei Veteranen und einem anderen Neuling.

Weiterlesen »

Ein Modus in Monster Hunter Wilds ändert das Aussehen mancher Monster, macht es irgendwie noch schlimmerEine Einstellung in Monster Hunter Wilds soll dafür sorgen, dass einige Monster weniger gruselig werden, doch das klappt nicht für alle.

Weiterlesen »

Bekannte Monster in Monster Hunter WildsDer Artikel listet einige der Monster auf, die in Monster Hunter Wilds jagen werden können. Capcom hat einige Informationen über diese Monster preisgegeben, aber die Details zu ihren Schwächen, Belohnungen oder Kampfstrategien sind noch nicht bekannt.

Weiterlesen »