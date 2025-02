Monsterjäger-Details: Monster-Leichen wachsen zu Pflanzen

In Monster Hunter Wilds entdecken Spieler eine interessante Besonderheit: Wenn man die sterbenden Monster nicht sofort ausnimmt, können aus ihren Körpern Pflanzen wachsen, die man ernten kann.

Monster Hunter Wilds bietet Spielern nicht nur actiongeladene Kämpfe gegen gewaltige Monster, sondern auch kleine Details , die die Welt zum Leben erwecken. Teilnehmer der Beta-Phase entdeckten eine interessante Besonderheit: wenn man die sterbenden Monster nicht sofort ausnimmt, können aus ihren Körpern nach einer Weile Pflanzen wachsen, die man ernten kann. Laut dem Nutzer -Codiak- dauert es bei kleineren Monstern etwa 5 Minuten, bis aus dem Körper Pilze sprießen.

Bei größeren Monstern scheinen die Pilze ebenfalls zu wachsen, allerdings brauchen sie etwas länger, etwa 5 bis 10 Minuten. Diese Pflanzen und die daraus gewonnenen Materialien können für die Herstellung von Ausrüstung und anderen Gegenständen verwendet werden. Dies ist nur ein Beispiel für die vielen kleinen Details, die Monster Hunter Wilds auszeichnen. Die Entwickler legen großen Wert darauf, Spieler mit Eindrücken zu überraschen und die Welt lebendiger zu gestalten. So wurde auch beobachtet, dass es bei größeren Monstern, wenn man sie nicht sofort ausnimmt, die Wahrscheinlichkeit erhöht, beim Ausnehmen „Knochen“-basierte Materialien zu erhalten.Die Entwickler von Monster Hunter Wilds betonen, dass es in diesem Teil der Serie besonders viele solcher Details gibt, die aufmerksame Spieler belohnen. Monster Hunter Wilds ist ein Action-RPG von Capcom, in dem die Spieler auf die Jagd nach mächtigen Bestien gehen. Die Welt bietet eine Vielzahl an Monstren, mit denen man sich in spannenden Kämpfen messen kann. Die Spieler können verschiedene Waffen und Taktiken verwenden, um die Monster zu besiegen und wertvolle Materialien zu erbeuten. Diese Materialien können dann für die Herstellung von Ausrüstung und anderen Gegenständen verwendet werden





