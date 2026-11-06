Montader Madjed: Todesdrohung nach Absage an den Irak sorgt für Empörung

Nach der Absage von Montader Madjed an den Irak droht Funktionär Adi al-Rubaie mit Hinrichtung. Der irakische Verband fordert nun rechtliche Schritte.

Im irakischen Fußball sorgt ein Vorfall für Entsetzen. Der schwedische Erstligist Hammarby IF meldete sich bislang nicht zu einer öffentlichen Drohung, die gegen Nationalspieler Montader Madjed (21) gerichtet ist. Auslöser ist die Absage des Offensivspielers für die anstehenden Länderspiele des Irak. Adi al-Rubaie, Vorstandsmitglied des irakischen Erstligisten Al-Shorta, äußerte sich daraufhin im Fernsehsender Dijlah in drastischen Worten.

Laut Bericht sagte al-Rubaie, dass er jeden, der den Namen seines Landes nicht respektiere, hinrichten lasse. Als der Funktionär im Anschluss gefragt wurde, ob seine Forderung nicht überzogen sei, bekräftigte er seine Aussage und erklärte, sie sei nicht übertrieben.

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Verband verurteilt Drohung von Adi al-Rubaie

Der irakische Fußballverband distanziert sich klar von den Aussagen des Al-Shorta-Vorstands Adi al-Rubaie. Verbandssprecher Ahmed Al-Falluji bezeichnete die Äußerungen als abscheulich und forderte, dass gegen die Person, die die Aussage gemacht hat, rechtliche Schritte eingeleitet werden.

Die Reaktion des Verbands zeigt, wie stark die Empörung über die öffentliche Drohung ist. Al-Falluji stellte dabei klar, dass der Vorfall nicht als sportliche Meinungsverschiedenheit behandelt werden dürfe, sondern als ernsthafte Grenzüberschreitung.

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Auch der Spieler selbst und sein Klub Hammarby IF haben sich zu der öffentlich ausgesprochenen Todesdrohung bislang nicht geäußert. Ob und in welcher Form Hammarby IF reagiert, ist derzeit nicht bekannt.

Madjed sagt Länderspiele des Irak ab

Montader Madjed hat die anstehenden Länderspiele des Irak überraschend abgesagt, obwohl Nationaltrainer Graham Arnold (63) den viermaligen Nationalspieler wieder für den Kader nominiert hatte. Die Absage markiert einen Rückschlag in einer Beziehung, die sich zuletzt zu entspannen schien.

Madjed spielt für Hammarby IF in der schwedischen Erstklassigkeit und besitzt neben der schwedischen auch die irakische Staatsbürgerschaft. Nachdem er zunächst für schwedische Nachwuchs-Nationalteams aufgelaufen war, entschied er sich im Jahr 2023 für den Irak.

Zu seiner Absage äußerte sich Madjed knapp. Er sagte, es sei eine komplizierte Situation, und er wolle sich zunächst auf seine Arbeit in Schweden konzentrieren. Außerdem erklärte er, dass er derzeit nirgendwohin fliegen wolle.

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Vorgeschichte und offene Zukunft im Irak

Die Beziehung zwischen Madjed und der irakischen Nationalmannschaft verlief seit seiner Entscheidung für den Irak nicht reibungslos. Anfang des Jahres sorgte ein Video für Ärger, in dem sich Bekannte des Stürmers über das irakische Nationalteam lustig machten. Madjed räumte anschließend eigene Fehler ein.

Trotz dieser Einsicht wurde er im Sommer nicht für die WM berücksichtigt. Erst danach deutete sich laut Bericht eine Annäherung an, die mit seiner Nominierung durch Graham Arnold einen konkreten Ausdruck fand.

Offen bleibt nun, wann Montader Madjed wieder das Trikot der irakischen Nationalmannschaft tragen wird. Der Fall dürfte auch darüber entscheiden, wie der irakische Fußballverband künftig mit Spielern umgeht, die zwischen mehreren Nationen wählen können.